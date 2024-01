Florentino Pérez y Al-Khelaïfi ya conocen la condición final de Mbappé: en 2024 estará en París

El futuro de Kylian Mbappé sigue tan en el aire como lo ha estado en el último año. La gran estrella francesa continúa con su proceso de ir deshojando la margarita con su decisión sobre si fichará por el Real Madrid o renovará su contrato con el PSG. En este sentido, el francés no está dispuesto a negociar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París de 2024, cita que no se quiere perder la superestrella francesa, que ya rechazó la oportunidad en 2020 y que no volverá a evitar en este próximo verano.

PSG y Real Madrid, al tanto de su decisión

Lo que ha decidido Mbappé respecto de su participación innegociable en los próximos Juegos Olímpicos era algo que ya había anunciado hace tiempo, concretamente en noviembre, cuando, al ser preguntados obre su deseo de estar en el combinado francés, el galo fue muy claro: “Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no soy yo quien lo decide”.

En este sentido, la gran estrella del fútbol francés tiene claro que el único capaz de frenar su participación en los juegos de París 2024 será el seleccionador y en ningún caso el club por el que opte firmar su nuevo contrato en 2024, el cual tendrá, como premisa básica y fundamental, dar plena libertad a Mbappé para que pueda jugar en los Juegos Olímpicos que se disputarán en su actual ciudad, hecho que, curiosamente, garantizaría su presencia en París en 2024 sea cual sea su equipo definitivo.

Es evidente que a ningún club le gusta perder a sus jugadores para que jueguen cualquier competición lejos de su control o interés. En este sentido, ni PSG ni Real Madrid estarán encantados con el hecho de ver a Mbappé jugando una competición extra en el mismo año en el cual se disputa la Eurocopa, la cual también va a jugar.

Así pues, tanto Florentino Pérez como Nasser Al-Khelaïfi ya saben cuál es la última e insalvable cláusula que deberán aceptar si quieren fichar a Kylian Mbappé en el próximo verano de 2024, en el cual el galo está decidido a jugar los JJ.OO de París.