Fue maltrado por el Barça y la Juventus ni lo quiere ver: la solución está en el Olympique Marsella

Ganarse un lugar en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona no es nada sencillo y menos si se llega desde un club del exterior y no de la propia Masia. A Arthur Melo le tocó experimentar un cambio significativo en su carrera al fichar por el club culé, en su caso, fue para bien por un tiempo importante, hasta que empezó a ocupar un rol secundario y la institución no tuvo más remedio que prescindir de sus servicios.

El brasileño llegó a la Serie A, liga en la que tiene vínculo hasta el día de hoy, pues pasó por la Juventus y la felicidad le duró poco. El cuadro de Turín lo envió cedido a la Fiorentina en busca de minutos y fue más de lo mismo, regresó con la 'Vecchia Signora' esta temporada y ni siquiera juega. Su situación pasó de ser recurrente a grave, y su agente se encargó de hablar sobre su futuro y el club que estaría interesado en devolverle la confianza al sudamericano que en algún momento brillaba en su posición.

Arthur pasó sus mejores días en el Barcelona, pero sus 4 goles y 72 partidos no bastaron. Juventus acogió al brasileño, y tras 63 encuentros y tan solo un tanto, fue cedido a la Fiorentina; en el cuadro viola disputó 48 cotejos. Tras su vuelta a Turín, Thiago Motta no lo toma en cuenta y su agente Pastorello dijo esto: “Tenemos que encontrar una solución, no juegan nunca y es una pena”.

🚨🇧🇷 Arthur Melo’s agent Pastorello: “We need to find a solution, he’s never playing and it’s a pity”.



“We spoke to Olympique Marseille, he could be interesting for Roberto de Zerbi with his quality skills”.



“It’s not an easy one due to extra-UE players rule, but we will see”. pic.twitter.com/35svIltStB