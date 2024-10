Ni ter Stegen y menos Raphinha: habló el verdadero capitán del Barça y que ya prepara su regreso

Ya ha pasado un tiempo importante desde que Ronald Araújo se lesionó con su combinado nacional de Uruguay por Copa América, fue en el duelo con Brasil y el defensa se llevó la peor parte. Enseguida fue con el Fútbol Club Barcelona para tratar su lesión y de esa manera proceder con la rehabilitación, cosa que ha ido bien en las últimas semanas y el progreso también. El charrúa se alista para volver en cualquier momento, pero antes habló sobre su influencia como líder y el rol de capitán que tenía antes de bajarse del plantel.

Araújo no es ningún jugador común y es que su crecimiento con la institución culé ha sido abismal, de tal modo que para Xavi fue titular indiscutido y, para Flick, próximamente también lo será. Es uno de los máximos referentes y hasta se refirió sobre su vuelta a las canchas para ayudar a un Barça que ha estado dando cátedra de su buen fútbol, La Masia ha sido un gran apoyo para que el proyecto funcione y pronto Araújo dirán presente para que el equipo sea más sólido defensivamente y gane en los aires cuando de pelota parada se trate.

La motivación de Araújo

Ronald Araújo tiene una influencia importante en el Barcelona desde que llegó y hasta desde que se ausentó, pues su liderazgo provoca que sus compañeros se automotiven. De lo que sí está seguro es que volverá con más fuerza, como indica, “volveré como un toro. Es un sueño jugar en el Barça, tengo muchas ganas de volver”, resaltó a ‘Barça One’.

El compromiso del charrúa

Con Xavi o con Flick, el compromiso de Araújo no ha cambiado, su destreza en el campo confirmó que su aporte no solo es a nivel futbolístico, por eso el grado de responsabilidad que ejerce. El sudamericano ya cuenta los días para regresar y aportar su grano de arena. “Ya llevo 5 años aquí y espero que sean muchos más”, comentó.

El rol de capitán

Tras la lesión de Araújo, ter Stegen asumió el cargo y después pasó a Raphinha, pero tanto el brasileño como el germano sabían que el que tiene la cinta así no juegue es el uruguayo. Me siento realmente privilegiado de poder hacerlo. Sé la responsabilidad que conlleva, pero me siento muy preparado para ello”, afirmó. “Para mí ser capitán del Barça es un orgullo”, finalizó.