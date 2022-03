Golpe en París: Luis Suárez y David Beckham, a convencer a Leo Messi

Poco probable, sí, pero no imposible. Si ustedes hacen memoria, un tal Zinedine Zidane, uno de los diez mejores futbolistas de todos los tiempos, renunció a su contrato con el Real Madrid porque no quería ver su decadencia sobre el césped y al más alto nivel. No decimos que Leo Messi vaya a hacer tal cosa, pero sí es evidente que se le abre en Estados Unidos una oportunidad junto a un viejo amigo y David Beckham; una que puede sopesar cuando acabe el curso.

No le está yendo bien el argentino a su paso por París. Allí no es ni remotamente tan decisivo como lo fue en el Barça y parte de esas dificultades que está encontrando radican en su físico, que ya no es el que era. El 10 de Argentina técnicamente es un portento, pero lo que le hacía diferencial era combinar esa clase depurada, casi innata, con una potencia que le ha abandonado, por no hablar de la velocidad. La genialidad nunca va a desaparecer del 30 del PSG, pero es un hecho que el mejor Messi parece que ya pasó.

¿Y si Zidane renunció a verse en mal lugar, por qué no iba a hacer Messi lo mismo? Es cierto que son otros tiempos y hay intereses económicos muy fuertes, del jugador y del PSG, por medio, pero por lo menos el argentino tiene otra posibilidad: aceptar la propuesta de David Beckham en el Inter de Miami, donde incluso podría reunirse con Luis Suárez, su gran amigo en su etapa en el FC Barcelona junto a Neymar Júnior e incluso después de la MSN.

Es más, el socio del ex jugador del Real Madrid, el copropietario del club norteamericano, Jorge Vas, habló al respecto del sudamericano. "Leo Messi sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, sus habilidades no han disminuido. Creo que David tiene una buena relación con él, y si deja el PSG, en el momento en que lo deje, nos encantaría ver a Lionel Messi ser jugador en Inter Miami y ser parte de nuestra comunidad”, comentó, según recoge el Daily Mail. En este sentido se apunta a que Luis Suárez, que acaba contra con el Atlético de Madrid, podría ser el gancho para su amigo, que no vive momentos de paz en la capital de Francia. Tampoco lo hace Sergio Ramos, su enemigo en LaLiga y hoy su compañero caído en desgracia,que curiosamente también podría acabar en EEUU.