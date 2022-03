Giro de 180º con Mbappé: Al-Khelaifi duda por los efectos secundarios

Nunca el flujo de información e intereses había fluido tan profusamente entre el PSG y Real Madrid como ahora, inmersos como están ambos equipos en llevarse un billete para los cuartos de final de la Champions League y en adjudicarse los favores de Kylian Mbappé. Pero por si la eliminatoria de la competición de clubs más importante del mundo y el 7 de Bondy no captaran suficiente atención, ahora Erling Haaland también se cuela en medio de ambos clubs.

Es más, ahora mismo el club francés, el español y el Manchester City (el United cede terreno) son quienes más cerca están de llevarse al noruego, que no solo costará, aun existiendo la manida cláusula de 75 millones de euros, una cifra determinada a pagar al Borussia de Dortmund, sino que el punta quiere un contrato inigualable en el fútbol mundial y sus intermediarios, entre ellos su padre y Mino Raiola también tendrán que recibir su parte.

Y como no podía ser menos, para el PSG el fichaje de Mbappé por el Madrid es una perdida, como lo es conseguir una renovación con muchas condiones no tan favorables, que encima les haría ceder terreno por el escandinavo (sin el galo, el noruego elegiría al Madrid). Y en esta lucha no hay premio para el segundo, un error de cálculo conduce al fracaso absoluto. De ahí la duda del PSG con Mbappé, al que ahora trata de tentar un día sí y otro también con una renovación al alza que ni el Madrid puede igualar pero a la que el delantero no accede, aún convirtiéndole esta en el mejor pagado y por un corto espacio de tiempo.

Con todo, parece que Mbappé no soltará prenda hasta que acabe el curso y que su destino mira a Madrid, pero qué prefiere el Paris Saint-Germain en estos momentos, ¿una renovación muy al alza y sin una vinculación extensa de tiempo con el 10 de Les Bleus o volcar todo su potencial en Haaland? Tengan en cuenta que las negociaciones por uno y otro jugador están muy avanzadas y la entidad francesa ha llegado tarde a las dos, donde ahora trata de acortar el tiempo perdido con propuestas millonarias. Las dudas, como es lógico, abundan en París; la posibilidad de quedarse sin premio con el dúo de oro es alta para ellos.