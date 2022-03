El United mueve cromos: chao a CR7 y Cavani, 120 kilos por su repuesto

La posible salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United al final de temporada es un asunto de crucial importante para la planificación de la plantilla red devil; primero porque la ausencia del luso quita mucha pegada a los del Teatro de los sueños, pero además su salario y otras más que probables salidas en junio hacen del Manchester United un equipo con capacidad y necesidad de fichar en la siguiente ventana de transferencial estival. Es más, desde Inglaterra ya aseguran que por cerca de 120 millones de euros han fijado al recambio del portugués y el charrúa en el mercado de fichajes de verano.

Ha sido el mass media Daily Star quien ha configurado un nuevo escenario para el equipo que todavía comanda desde el banquillo Ralf Rangnick, uno en el que no solo no están CR7 y sino también otros cracks de la actual plantilla como Edinson Cavani. Tengan en cuenta que además de la probable salida del ex del Real Madrid hay que sumar la del uruguayo, que acaba contrato, o la de Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata y Lee Grant.

Pues bien, según este medio de comunicación el objetivo de compra por esa cantidad, prefijada por el Nápoles, equipo propietario del jugador, es Victor Osimhen, jugador de ataque del equipo napolitano y hasta su grave lesión facial una de las sensaciones no solo de la Serie A sino de Europa. En este sentido, la fuente de esta información es clara y señala directamente como detonante de este interés al adiós del portugués y el uruguayo, dos atacantes claves en el actual United.

De hecho, apunta el Daily Star, Ralf Rangnick habría sido instado por el CEO de los diablos rojos, Richard Arnold, a que elaborara una lista de posibles reemplazos para Cristiano Ronaldo y Edinson Cavani, en la cual el míster habría puesto en una posición preferencial al nigeriano del Diego Armando Maradona. Sobre él, los ingleses ya saben cuánto pide el Nápoles por su figura, esos 100 millones de libras esterlinas, cerca de 120 millones de euros, ya que desean recuperar la inversión: recordemos que el Nápoles abonó al Lille 75 kilos por él.