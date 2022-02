Golpe mortal del Madrid contra Ancelotti y Al-Khelaifi por Pochettino

Si ayer os contábamos en Don Balón que varios asientos nobles del Santiago Bernabéu, entre ellos el más preponderante, el de Florentino Pérez, se revolvieron en sus sillas al ver el espectáculo dantesco del Real Madrid en el Parque de los Príncipes, con una imagen impropia de la grandeza del club madrileño, hoy podemos afirmar que una de las ideas iniciales del presidente del Madrid una vez Zidane dijo adiós al club merengue en la 21/22, la de Mauricio Pochettino, ya está sobre la mesa del proyecto que se viene.

Además de lo dicho en la resaca del choque de Champions League, hemos venidos narrando como el Manchester United ha fijado en Pochettino a su gran objetivo para la temporada que viene, donde Ralf Rangnick, actual entrenador de los diablos rosjos, pasará a tomar una posición directiva lejos del banquillo, sin embargo, señala Sky Sport, el temor del United a estas alturas con la situación del actual míster del PSG no está tan centrado en su permanencia en la capital de Francia como en las intenciones drásticas tomadas por el Real Madrid y Florentino Pérez.

Y es que señala el medio de comunicación inglés que efectivamente el Madrid vuelve a lanzarse a por Pochettino como hiciera en el pasado, cuando la continuidad de Zinedine Zidane estaba puesta en entredicho debido al mal juego y resultados blancos en la segunda etapa de Zizou en el cargo. Pues bien, ahora todas las circunstancias cuadran para que se dé una nueva ofensiva de la escuadra de Chamartín por el argentino, tanto si el Madrid pasa en Champions frente al Paris Saint-Germain como si no.

De un lado, a Florentino le gustan los métodos y la filosofía de Pochettino; de otro en el Bernabéu no solo no ha gustado el planteamiento de Ancelotti en París, sino que este ya ha incomodado al mandatario a lo largo de la temporada, por su perfil timorato y ultradefensivo. Así, si unimos el hecho de que Ancelotti nunca fue una opción para Florentino y que solo recurrió a él cuando el resto de naves zarparon (como decimos, una vez Zidane se fue del Madrid), con la posibilidad de tentar aún más a Kylian Mbappé en su deseo de mudarse a Madrid fichando a su entrenador en el PSG; podemos afirmar que Pochettino no solo es el entrenador ideal para la entidad española en la temporada 22/23, sino que empieza a ser una obsesión. Y como no podía ser menos, el agravio es doble para los red devils y Nasser Al-Khelaifi; ya que, de un lado, el United sabe que Pochettino solo renunciará a dirigir al equipo de Old Trafford por una oferta: la del coliseo blanco. Por otro, el dirigente del PSG ya no ve imposible que el Madrid le quita de golpe uy porrazo a su estrella, el 7 de Bondy, y su entrenador.