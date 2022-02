Jorge Mendes y José Mourinho obran un milagro: CR7 vuelve al redil

Lo que parecía una certeza en verano para Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo con respecto al futuro del crack portugués, al menos en lo que respecta a Europa, ahora se ha tornado en incertidumbre. Hablamos de que tanto al agente como el jugador del United esperaban que el contrato firmado con los diablos rojos fuera el definitivo para el 7, pero la convulsa situación del equipo inglés crea incertidumbre en el entorno de CR7, y ahora aparece José Mourinho para tentar al jugador.

Cristiano Ronaldo y The Special One no acabaron de la mejor manera en el Real Madrid, sin embargo Mou está trabajando con Mendes para darle a la AS Roma un sueño casi utópico: fichar al capitán de la selección de Portugal. ¿O puede que no? Quizá el interés de Mou en dirigir de nuevo a CR7 vaya por otros derroteros. Al menos The Sun afirma que los dos protagonistas portugueses podrían volver a unir sus caminos; ve posibilidades a esta nueva vía que se abre desde el club histórico de la Serie A, el United y la estrella de Old Trafford. Pero, ¿de qué forma?

Según cita el comentado mass media británico, el propio Jorge Mendes se habría reunido con el mandamás del United, Richard Arnold, para trasladarle su preocupación por la situación de su jugador y del equipo inglés, así como las expectativas y ambiciones que posee el portugués con el proyecto. Las disputas de CR7 con Ralf Rangnick y las sonoras críticas que recibe el ex del Real Madrid del entorno del Teatro de los sueños hacen que CR7 no esté contento.

Es verdad, cita el medio de comunicación inglés, que Cristiano, pese a sus 37 años, tiene otras posibles ofertas encima de la mesa, como Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain, donde podría coincidir con Leo Messi si Kylian Mbappé se va al Real Madrid, pero Mourinho quiere su locura; un reto mayúsculo para CR7 justo antes de retirarse en su etapa europea: llevar a lo más alto al cuadro romanista. ¿O tal vez Mou está pensando en sí mismo? Y es que parece poco probable que la Roma, ahora mismo fuera de puestos europeos, pueda tentar a Cristiano pero, ¿y si Mou es la bomba que prepara el United?