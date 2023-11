Humillado por Sergio Ramos y Marquinhos, Al-Khelaïfi le eliminará del PSG como a Leo Messi

Sergio Ramos ya no forma parte de la disciplina del PSG debido a que, tras vencer su contrato con el club el pasado 30 de junio, Nasser Al-Khelaïfi no accedió a satisfacer sus exigencias económicas para renovar al sevillano y este no tuvo otro remedio que dejar atrás su paso por el Parque de los Príncipes.

Eso sí, no se puede decir que Ramos no tuvo incidencia en el proyecto del PSG durante la etapa de Christophe Galtier como técnico ya que el destacado nivel mostrado por el central español no solo le convirtió en la pareja de Marquinhos en el eje defensivo, sino que se cobró como víctima a un Presnel Kimpembe que parecía inamovible en el ‘11’.

Es cierto que las múltiples lesiones sufridas por el zaguero francés de 28 años también mermaron su importancia y propiciaron que Sergio Ramos y Marquinhos acrecentara su grado de importancia en el equipo titular, pero sin estar el sevillano ya en el club hay otro problema mayúsculo para Kimpembe como son Lucas Hernández y Milan Skriniar, dos jugadores que han arrebatado todo su protagonismo el canterano y que, por ende, han desencadenado una decisión irrevocable de Al-Khelaïfi: permitirá la salida del jugador como hizo con Leo Messi o el propio Ramos en 2023, es decir, conforme venza su vínculo en junio de 2024.

Por poner en contexto la gravedad de las críticas situación de Kimpembe, hay que citar que el jugador ni siquiera tendrá la oportunidad de revertir su situación personal en el equipo ya que sufrió una rotura del tendón de Aquiles hace un par de meses atrás y estará en el dique seco prácticamente toda la campaña, otra razón que justifica la sentencia de Al-Khelaïfi.

Si a esto le sumamos la dura competencia a la que se enfrenta, Marquinhos, Lucas y Skriniar, se puede afirmar que la salida de Presnel Kimpembe del PSG tras toda una vida en el club está cuestión de tiempo.