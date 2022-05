¡Inaudito! Al-Khelaïfi la toma con Florentino; 100 kilos y otro robo

Hay un jugador que en las últimas fechas se ha convertido en objeto de deseo por parte del Real Madrid. Se trata de Aurélien Tchouameni, el futbolista del Mónaco que se le ha metido entre ceja y ceja a Florentino Pérez y a Carlo Ancelotti para que la temporada que viene esté jugando en el Santiago Bernabéu. Las negociaciones iban avanzadas y los madridistas parecían tener la ventaja en esta carrera pero con lo que no contaban en el club merengue era con el vuelvo que está a punto de sufrir la situación… ¡Con el PSG de nuevo de por medio!

Y es que según apuntan desde el medio especializado Foot Mercato Al-Khelaïfi se va a lanzar a por todas y hasta las últimas consecuencias a por el centrocampista francés. En la capital gala consideran que el jugador puede ser uno de los mejores jugadores de los próximos años y quieren llevárselo a jugar con Mbappé, Messi y Neymar cueste lo que cueste. Y ahí está precisamente el problema para el Real Madrid, porque con el caso de Mbappé ha quedado claro que el principal obstáculo en cualquier negociación va a ser las desorbitadas cifras que ponga sobre la mesa el conjunto parisino.

Y la cosa se vuelve más enrevesada aún porque según esta información de Foot Mercato es el propio Kylian Mbappé el que ha hablado con su compatriota ya en un par de ocasiones para tratar de convencer a Tchouameni de que deje el Mónaco y se marche rumbo al PSG, algo que puede terminar propiciando un giro de los acontecimientos absolutamente loco.

En el club monegasco, eso sí, ya han dejado claro que tienen un tesoro en propiedad y que no van a dejarlo salir así como así y a cualquier precio. La cifra que espera sacar el AS Mónaco oscila entre los 80 y los 100 millones de euros por el futbolista de 22 años de edad, algo que para el París Saint Germain no supondría ningún tipo de problema mientras que complicaría las cosas para el Real Madrid. El conjunto blanco sigue liderando las negociaciones, pero el PSG ya ha empezado a advertir de que va en serio.