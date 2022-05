Ancelotti, tajante e Isco, a cuadros; no duda ante su fuga del Madrid

El Real Madrid se sigue preparando para la final de la Champions League que tendrá lugar este sábado en París. Los blancos tienen el último y seguramente más importante compromiso de la temporada ante el Liverpool y el club realizó un 'Media Day' de puertas abiertas para la Prensa en la que los protagonistas fueron los jugadores y por supuesto también Carlo Ancelotti. El técnico italiano charló con los medios de varios aspectos y uno de ellos fue el caso de Isco en el conjunto blanco.

A sus 30 años de edad el malagueño ha cumplido su última temporada como futbolista del Real Madrid. Su contrato llega a su fecha de finalización y ya ha quedado claro que Florentino Pérez no tiene la más mínima intención de renovarle por lo que la puerta de salida del Santiago Bernabéu está abierta de par en par para él. El futbolista lo sabe y por eso ya se está moviendo en busca de un nuevo acomodo de cara a la recta final de su carrera deportiva y, de hecho, recientemente cambió de representante y se unió a Gestifute, la agencia controlada por Jorge Mendes.

Isco apenas ha contado durante esta temporada para Ancelotti y por este asunto fue preguntado precisamente el técnico blanco, acerca de su relación con el malagueño y sobre algunos problemas que se habían vislumbrado durante la temporada en forma de desplante por parte del futbolista. “Todas las decisiones tienen sus complicaciones. No se puede decir la verdad al jugador, pero no he tenido ni un lío esta temporada con nadie; Bale, Isco… con nadie por mucho que se haya dicho alguna vez”, aseveró con rotundidad Carlo Ancelotti.

De esta forma Carletto trató de acallar algunos rumores acerca de una mala relación con Isco como consecuencia de su presencia testimonial a lo largo de esta temporada. Alarcón ha disputado apenas 17 partidos pero con solo 407 minutos repartidos entre todos ellos, por lo que los números hablan bien claro de que no ha tenido la confianza del entrenador en ningún momento. Ahora, encarará el sábado su última convocatoria como futbolista del Real Madrid y tras la final de Champions League, Isco abandonará el Real Madrid.