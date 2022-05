Mbappé, a la lista negra del Madrid con Pogba, Agüero y otros cracks

Erling Haaland y Kylian Mbappé han protagonizado los dos grandes bombazos del mes de mayo, el primero incorporándose a la disciplina del Manchester City y el segundo rechazando la oferta del Real Madrid, club en el que supuestamente deseaba jugar desde que era un niño. Nasser Al-Khelaifi ha conseguido retener al delantero francés cuando este parecía tener todo cerrado con Florentino Pérez y, a colación de esto, en Don Balón hemos rescatado una lista negra de estrellas de primer nivel mundial que dejaron de lado aterrizar en el Bernabéu para apostar por otras vías en Europa.

El último gran caso, como es obvio, es el de Mbappé, pero hay otro jugador francés que también ha estado en la agenda blanca varios años, Paul Pogba. El centrocampista termina contrato con el Manchester United el próximo 30 de junio, club donde llegó hace seis campañas procedente de la Juventus, donde rindió a un nivel que despertó mucho interés en Chamartín. No obstante, Florentino no pudo igualar la oferta económica de los red devils para fichar al futbolista, 120 millones de libras, y el Real Madrid perdió la oportunidad de incorporarle cuando se encontraba en su mejor momento deportivo.

Antes de él, el nombre de Agüero dio mucho que hablar en las oficinas del Bernabéu ya que sus excepcionales prestaciones en el Atlético de Madrid a punto estuvieron de protagonizar un bombazo en la capital española, pero el Manchester City se adelantó en ese cometido y cerró el fichaje más importante de su historia: el ariete argentino fue el gran protagonista del primer título importante del club, la Premier League.

No obstante, ellos no han sido los únicos que han rechazado la posibilidad de jugar en el Real Madrid, incluyéndose en esta lista algunas sorpresas. La misma Premier arrebató al conjunto merengue la posibilidad de contar con David De Gea, Cesc Fábregas, Steven Gerrard o Patrick Vieira, amén de que Arsène Wenger desechó la oferta blanca por seguir al frente de los Gunners, pero sin duda la gran cuenta pendiente a comienzos de siglo se dio con Francesco Totti. El futbolista italiano renunció al Madrid tras unos primeros años mágicos en la AS Roma, club en el que disputó toda su carrera deportiva.