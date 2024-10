Juventus le dijo que no a Paul Pogba, pero un club de la Ligue 1 va por su rescate: vuelve la magia

Francia salió campeón del mundo en Rusia 2018, el elenco galo tuvo figuras emblemáticas, como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Paul Pogba. Este último, formado en Manchester United y después con un gran paso por la Juventus, se llevó la peor noticia cuando se confirmó que sería sancionado por cuatro años tras dar positivo a la prueba antidoping. El prometedor volante dejó un vacío no solo en la Juve, sino en el mundo del fútbol que estaría a poco de perderse a un jugador de sus características.

Pogba pasó los últimos años exiliado del fútbol y entrenando por su cuenta, esperando el día que llegue para retomar su actividad favorita. Aún faltaba tiempo, hasta que la sanción de pronto se redujo y recién en enero de 2025 podrá volver a pisar una cancha, aunque no hay certeza del equipo con quien lo haga, ya que romperá su vínculo con la Juventus para ser agente libre. Ahora, la última información que se maneja es que el francés no descarta jugar en la Ligue 1, aunque no se ha confirmado aún el equipo que estaría dispuesto a darle espacio en su plantel.

Pogba cortará con Juventus

Paul Pogba ya está contando los días para que su regreso sea a lo grande, pero tras conversaciones, está llegando a un acuerdo con la Juventus para cortar su contrato y así ser libre de ir a otro equipo. Con el equipo de Turín marcó una época y en su última etapa también, ya que disputó 190 partidos, anotó 34 tantos y asistió en 41 oportunidades.

No descarta la Ligue 1

Se habló hace poco de que el Olympique Marsella estaba interesado en contratar los servicios de Pogba, pero todo fue un simple rumor. Lo que no es un rumor es la declaración del mediocampista con respecto a una posible llegada al fútbol francés. “No sabemos de qué será el mañana, ¿por qué no jugar en la Ligue 1? No tengo que decir que no”, afirmó al diario 'L’Equipe'.

Regresa en 2025

El TAS fue el responsable de reducirle la sanción de cuatro años a 18 meses a Paul Pogba, que exactamente ya podrá estar disponible en enero de 2025. La espera ha sido larga para el jugador que supo vestir las camisetas, además de Juventus, de Manchester United y, por supuesto, de la selección de Francia, con quien logró grandes reconocimientos.