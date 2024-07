Sin lugar en el Inter de Lautaro Martínez, Olympique Marsella fue a su rescate: 36M y a la Ligue 1

Los latinoamericanos siguen dando la hora en el ‘Viejo Continente’, desde Argentina, Brasil o Uruguay, una promesa o uno consolidado está dispuesto a explorar nuevos y viejos territorios en la élite del fútbol mundial. Los mejores clubes se llevan a estas joyas y si son más visionarios, les ofrecen contratos importantes. Y ese es el caso del mediocampista gaucho Valentín Carboni, que salió campeón de la Copa América con su selección y que pertenece al Inter de Milán. Sin embargo, la falta de minutos y opciones para ganarse un puesto en la titularidad, lo llevaron a tomar otro camino.

La promesa argentina tiene 19 años y pasó, en lo que va de su trayecto, en las inferiores del Inter hasta llegar al equipo absoluto. Pero no fue nada sencillo convencer al técnico, de ese modo, el club decidió cederlo para que su adaptación a la Serie A no le pese tanto. Y luego de cumplir con la expectativas, Olympique de Marsella fue a su rescate, aunque la institución nerazzurri no tenía intención de perder a su pieza valiosa. No obstante, la opción de cederlo siempre estuvo latente, así que Carboni fue confirmado por el cuadro marsellés para que no solo sume minutos, si no que su protagonismo siga tomando forma.

El periodista Fabrizio Romano aseguró que el presidente Marotta confirmó que el trato ya está hecho y que Valentín está bajo contrato con Inter. Si bien el acuerdo incluye de por medio una cesión, tomando en cuenta que Carboni tiene contrato hasta 2028, se estableció una opción de compra de 36 millones si el Olympique le interesa. Asimismo, los 40 millones en el trato si el equipo italiano quiere de vuelta al gaucho. De todas formas, el mandamás del nerazzurri afirmó que el club le renovaría el vínculo antes de prestarlo.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille and Inter are closing in on Valentín Carboni deal, almost there.



Inter president Marotta confirms: “Yes, I think we will get Carboni deal done with OM. But he’ll always be under contract with us and under control”. pic.twitter.com/6gC8ufYh8R