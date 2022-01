CR7 se harta y suelta la bomba que afecta a Messi: en junio, sorpresa

A Cristiano Ronaldo, de lo poco destacado del Manchester United en el plano positivo y que tiene que ver con la regularidad esta temporada, se le está acabando la paciencia en Old Trafford y si los malos resultados y la falta de continuidad de los red devils le exasperan, los rumores acerca de otro cambio en el banquillo en junio todavía le hacen pensar más en su posible salida. Es más, desde Inglaterra ya se asegura que el portugués se estaría pensando su continuidad en función del técnico que le asignen al equipo la temporada que viene los mandatarios del gigante de la Premier League.

Tengan en cuenta que Ralf Rangnick solo está de técnico, teóricamente, hasta junio, ya que su perfil y funciones son otras, como manager y consultor, por lo que sí o sí el United tiene que buscar un recambio. Sobre ello, se está especulando con diferentes entrenadores, hay nombres de todo tipo, sin embargo damos por hecho que muchos de ellos no gustan a una estrella lusa sin margen de error dada su edad y ambición, por ese orden.

De hecho, el Daily Star se atreve a vaticinar una salida del Teatro de los sueños del delantero si el recambio escogido por el United no satisface al portugués. Y el órdago que habría lanzado el jugador ex del Real Madrid sería enorme porque a la salida de Rangnick del banquillo del equipo del norte de Inglaterra se unirá en junio la de Ed Woodward, que dejará su puesto como CEO del club a Richard Arnold, que ahora tiene una complicada papeleta: satisfacer a su mejor jugador.

Y como no podía ser menos, no puede haber amenaza encubierta de CR7 sin posible destino para él, donde ya suena un viejo conocido en su carrera: el Paris Saint-Germain. Sea cierta o no la información que señala a que Leo Messi podría, en función de los resultados, forzar una salida en verano del cuadro de París, lo cierto es que CR7 se ve con fuerzas y ganas de ser la nueva estrella francesa, esté el argentino o no en sus filas. Ojo a este viento que trae cola.