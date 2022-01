Mbappé no es el único, Mauricio Pochettino también deja tirado al PSG

Seguramente Nasser Al-Khelaifi y Leonardo, amén del jeque y propietario del club parisino, Tamim bin Hamad, estarán a estas alturas pidiendo explicaciones a Mauricio Pochettino por la información que le relaciona directamente con el Manchester United desde el próximo verano como sustituto más que probable de Ralf Rangnick al frente de la maquinaria por ahora ineficaz que es el cuadro red devil, según apuntan desde el entorno de la Premier League.

Concretamente es The Sun el que pone el nombre y apellido del técnico argentino como más que probable sustituto del actual entrenador del equipo de los diablos rojos al término de la presente temporada, lo que supondría un golpe enorme para el proyecto actual del Paris Saint-Germain, que ya puede sufrir un revés horrendo si finalmente Kylian Mbappé se mantiene en su trece de dejar ir su contrato actual con el PSG y se marcha al Real Madrid.

Tengan en cuenta que si la salida del delantero francés está encuadrada no solo como un sueño del futbolista por jugar en el Santiago Bernabéu, sino también como medio para subir el nivel que la Ligue 1 no puede darle al punta de Les Bleus; esa sería también la motivación que argumentaría Pochettino para ‘dejar tirado’ al club francés, que solo posee como reto de altura, dada la diferencia abismal que existe en Francia entre su capacidad económica u la del resto de conjuntos franceses, la Champions League; algo insuficiente para ciertas estrellas del campo y los banquillos.

Es más, el mismo Leo Messi ha sido relacionado con un posible cambio de aires al término de la presente campaña, en el que sería uno de los éxodos más inesperados de los últimos años. Pero focalizando la información en el actual míster del PSG, The Sun pone de manifiesto que la oportunidad de dirigir al equipo de Old Trafford sería un sueño para el preparador, uno que no quiere dejar pasar y que le sacaría en junio de París rumbo a Mánchester y de nuevo a la liga inglesa, veremos si con CR7 a sus órdenes. Se mueve el mercado de enero, pero el de junio puede ser un descalabro para el PSG.