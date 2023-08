Kylian Mbappé toma una decisión inédita, listo: confusión total en Al-Khelaïfi, Florentino y Macrón

El Real Madrid, que es el tercero en discordia en este matrimonio mal avenido entre Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, hay cierta incredulidad con el modus operandi del internacional francés, una confusión que comparten tanto Nasser Al-Khelaïfi, máximo gestor del club francés, como el mismo presidente Emmanuel Macrón (que, recordemos, tomó partido en la continuidad del jugador). En Francia nadie, salvo Mbappé y su madre, Fayza Lamari (quizá ni ellos), sabe qué va a ser del galo; su siguiente paso es desconcertante.

Durante este mercado, ha reído, ha estado jugando con el Real Madrid -los mensajes este verano son ingentes- y ha recibido los ataques mediáticos y los avisos públicos de su club con total indiferencia. Y encima, ha ganado. El PSG, sabedor de que la decisión y el contrato del jugador, está atrapado. Y lo está por su vinculación y porque encima necesitan sus goles, por eso la entidad gala se ha visto forzada a hacer las paces con el jugador, lo que en suma supone claudicar al futbolista y echarse para atrás en su ultimátum al 7. Mbappé va a jugar esta temporada en el PSG, va a ser la estrella de Luis Enrique y cobrará la cláusula de fidelidad; es decir, como decimos, ha ganado.

Y ha ganado porque sigue en sus trece, que es lo que desconcierta a todas las partes implicadas en el proceso de futuro del futbolista. Mbappé le ha comunicado al PSG que puede hacer arreglos para que, llegado el caso, si llega, reciban algo de dinero por él en un hipotético traspaso, pero a la vez ha dejado claro al PSG que no renueva, que no se pliega. ¿Significa eso que va a jugar en el Real Madrid en la campaña 24/25? No, ni mucho menos.

Es más, Mbappé se reserva su futuro y mantiene en vilo a todas las partes. Y en Madrid esto es como una pesadilla. Por un lado, hay sectores que le incitan a Florentino Pérez a que rompa con el jugador para siempre y se lance a por otro recurso ‘top’, como Erling Haaland, el cual en la campaña que viene podría salir de Mánchester, pero el presidente está obsesionado y quiere quemar sus opciones con el galo. Y Mbappé lo sabe; por tanto, el juego del futbolista continúa, es como si se riera de todos y aún así tuviera poder para salirse con la suya con cada uno de ellos, lo cual es inédito: todos los quieren y nadie renuncia a él.