La estrategia del Real Madrid con Kylian Mbappé cambia ¿Hay peligro?

El Real Madrid ha querido filtrar un mensaje de suma tranquilidad con respecto a Kylian Mbappé, su posible fichaje por el Real Madrid una vez acabe la temporada y la implicación que sus recientes palabras tienen en todo ello. Sin embargo nadie puede ocultar, sobre todo entre el madridismo, que cuando se daba por hecha la incorporación de la estrella de Les Bleus, este giro, que viene potenciado desde Francia, asusta. Pero, ¿hay peligro real?

Insisten en el club blanco que no, que el acuerdo está cerrado y que el jugador ha llegado hasta aquí, abril de 2022, con el firme propósito de que el dinero y la presión mediática -esa a la que se han sumado desde el PSG hasta, dicen, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, y Nicolas Sarközy, ex dirigente del país galo- no hagan mella en su idea inicial de buscar suerte fuera, concretamente en el Santiago Bernabéu.

Ahora bien, hay que decir que todo este ruido generado en torno al jugador, desde la Premier League a las informaciones de RMC y L’Equipe alrededor de su posible avance en la renovación con el PSG o la misma opinión de parte de su entorno familiar, que le aconseja quedarse en la capital gala, sí están siendo escuchadas por el 7 de Bondy, que sigue manteniendo el suspense hasta el final. De modo que, ¿es posible que Mbappé no acabe en el Madrid? Sí, es posible, aunque poco probable.

Tengan en cuenta que la tranquilidad que posee de puertas afuera el Real Madrid con esta situación -que ya les avisamos que no es tal de mirando hacia adentro- viene en parte dada por los ritmos y pasos que se fijó el jugador ya en su día; tan profesional que siempre concretó su deseo de tener la última palabra y que esta no llegara a pronunciarse hasta el mes de junio, una vez la temporada y su contrato hayan expirado. A estas alturas, Mbappé tiene a todo el mundo pendiente de su decisión, pero no la verán en firme hasta que el PSG no culmine el curso. Sus ritmos, sus tiempos, su decisión y el Real Madrid debe respetarlos. Por eso el Madrid ha cambiado de estrategia, ahora quieren enfriar el caso y quitarle peso mediático, como si no fuera con ellos, para que el curso de los acontecimientos llevado a cabo en las dos últimas temporadas conduzca a su felicidad, llevándose al crack.