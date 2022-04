Regresa el crack 'del Madrid': canterano y campeón el mundo, a LaLiga

En Inglaterra se ha venido especulando con la posibilidad de que Juan Mata abandonara la práctica del fútbol, pero el futbolista lo ha desmentido, siendo por tanto ahora, justo cuando acaba contrato con el Manchester United (el próximo verano), cuando se anuncia que quiere jugar en España. Por tanto, Mata será uno de los objetivos más ambiciosos de algunos equipos de LaLiga, entre los que no estará el Real Madrid, que posiblemente se equivocó al dejarlo ir.

Fue allá por 2007 cuando Mata abandonó el Castila de forma libre, sin dejar un solo euro en las arcas merengues, rumbo al Valencia, donde se ganó el respeto de la competición hispana y europea, finalmente fichando por el Chelsea por algo más de 25 millones de euros en 2011. Después, tras tres temporadas vestido de blue, firmó con el United, equipo con el que ha estado vinculado hasta la temporada presente.

Y ahora el conocido informador Fabrizio Romano ha revelado en sus redes sociales cuáles son los próximos objetivos del futbolista español: “me han dicho que Juan Mata no se retirará al final de la temporada, ni siquiera es una opción. Ahora está enfocado en Manchester United y luego planeará su futuro: su contrato actual con el United vence en junio. Mata no se incorporará al cuerpo técnico del United, no está en sus planes”, comentaba al respecto.

Todo hace indicar que equipos como el Valencia, el Sevilla, la Real Sociedad o el Villarreal pueden estar entre sus planes. A sus 33 años y con el precedente de David Silva en la escuadra txuri urdin, el jugador burgalés podrá así cerrar el círculo en la competición de su país, donde curiosamente se enfrentaría al club que lo formó y luego lo dejó marchar: el Real Madrid. Campeón del mundo y de Europa con España, en 2010 y 2012, y de la Liga de Campeones con el Chelsea, en 2012, Mata ha sido 41 veces internacional con La Roja y ha jugado 12 temporadas en la Premier League. Una leyenda está de vuelta en España.