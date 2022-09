¡Lío en París!: Neymar y Mbappé, relación rota... Messi sale salpicado

Lo que era un secreto a voces, que Neymar y Kylian Mbappé no se pueden ni ver, se confirmó durante la medianoche del viernes 23 de septiembre (hora española). El propio astro brasileño se encargó de dinamitar su relación con la estrella gala cuando, al término del partido que enfrentó a Brasil contra Ghana (3-0 para los cariocas), fue preguntado precisamente por Kylian Mbappé. Y, nunca mejor dicho, las palabras sobraron para que Neymar dejara claro que su relación, ahora mismo, está rota.

Para encontrar el origen del problema, basta con tirar atrás en el tiempo. Más concretamente a la fecha en la que Mbappé renovó con el Paris Saint-Germain. Ahí fue cuando, según varios reportes de Francia de medios como France Football o L’Équipe, el francés se convirtió en el futbolista mejor pagado de la plantilla y recibió autoridad para tomar decisiones de club. Fue entonces cuando, siempre según los medios citados, Neymar se enteró de que Mbappé había pedido a los jeques que vendieran al brasileño.

Desde entonces, ambos futbolistas han tenido pequeños rifirrafes, pero que no han ido a mayores. Sin embargo, basta con ver las estadísticas dentro del campo para ver que Mbappé no tiene en consideración a Neymar, pero tampoco a Messi. Cabe recordar que el argentino es fiel amigo del brasileño.

En su segunda temporada juntos, el tridente ‘MNM’, formado por Messi, Neymar y Mbappé han conseguido unos grandes números. Sin embargo, las estadísticas muestran un egoísmo excesivo de la estrella francesa que no hace más que evidenciar que algo no funciona dentro del vestuario del Paris Saint-Germain, donde el lío es cada vez mayor. Mientras que Messi ha dado cinco pases claves a Mbappé y tres a Neymar, y Neymar ha repartido otros dos a Messi y tres a Mbappé, el francés no ha dado ni un solo pase clave a Messi o Neymar.

Una situación que no ha hecho más que visibilizar lo que ya se sabía: que el vestuario del Paris Saint-Germain está roto, igual que la relación entre dos de sus más grandes estrellas: Neymar y Mbappé. El propio brasileño se encargó de confirmarlo, sin palabras, sí, pero en muchas ocasiones una imagen vale más que mil palabras.