Lucha de millones: PSG y Newcastle, pelea por un compañero para Messi

Puede convertirse en una de las peleas más duras del próximo mercado de fichajes. Y no simplemente por el propio jugador en sí, que se trata de Hugo Ekitike, una gran promesa del fútbol francés, sino por los dos equipos que se han metido en la puja, a cada cual más poderoso económicamente. Y es que al interés ya conocido desde hace unas semanas y que venimos contando en Don Balón del París Saint Germain en hacerse con los servicios del delantero, ahora se ha unido otro club multimillonario como es el Newcastle para encarecer todo mucho más.

Según lo que cuenta el medio británico Sky Sports Hugo Ekitike ha pasado a estar también en el punto de mira al Newcastle. El delantero ha brillado esta temporada y en Inglaterra por supuesto sus actuaciones no han pasado ni mucho menos desapercibidas, por lo que el equipo de las urracas ha puesto sus ojos sobre él. Y ya ha quedado claro que por falta de dinero no va a ser si no consiguen llevarse a cualquier jugador porque su inversión es prácticamente ilimitada desde la llegada de los nuevos dueños hace unos meses.

Es cierto que los ingleses ya tuvieron una aproximación al jugador francés el pasado mes de enero para intentar llevárselo a la Premier League, pero no lo consiguieron y tuvieron que conformarse con verlo jugando en el Stade Reims, club al que pertenece y donde esta temporada se ha salido marcando once goles en 27 partidos y repartiendo cinco asistencias. Parecía que el interés se había esfumado pero ahora vuelve a aparecer con fuerza el nombre del Newcastle, que prepara una ofensiva para tratar de convencer al joven jugador de que St. James’ Park es la mejor opción para él.

Sin embargo, el París Saint Germain también lleva tiempo detrás de él y tratará de jugar la baza de continuar en su país y jugando en una competición como la Ligue1 que ya conoce. Por si fuera poco, Al-KhelaÏfi le puede ofrecer al futbolista jugar al lado de jugadores como Neymar, Mbappé o Messi y también el escaparate de la Champions League, algo a lo que su competidor inglés no puede aspirar.