Lucho pone patas arriba el PSG: Keylor Navas, Mbappé y un objetivo destructor en el FC Barcelona

Luis Enrique marcó territorio en sus primeras palabras ante los medios de comunicación en su presentación oficial con el equipo capitalino, donde no eludió ninguna pregunta. Además de ello, al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y al director deportivo, Luis Campos, también les ha dejado las cosas claras sobre los refuerzos que exige y su decisión por asuntos pendientes, como el de Kylian Mbappé o Keylor Navas.

Las dos bombas

Si finalmente Mbappé se queda en el equipo, Lucho ya le ha hecho dos peticiones expresas al club, un par que podrían alcanzar un valor de 200 millones de euros. Una sería en la franja de ataque y no necesariamente por un nueve pero sí por un jugador con olfato goleador. Bernardo Silva está en primera línea, pero Harry Kane no se descarta. A la vez, Lucho pide un organizador, donde destacan nombres que gustan como Nicolo Barella o Frenkie de Jong. El caso del jugador del Barça puede tomar forma en los próximos días. Ojo a este asunto que popdría ser otro caso Neymar en can Barça.

Jugadores que están firmados o cerca y una petición expresa

Futbolistas hechos como Lucas Hernández, Milan Skriniar o Kang-in Lee, además de otros en camino como Marco Asensio, Ugarte o Xavi Simmons, son parte del proceso que supervisa ya Luis Enrique junto a Campos y en el que aún quedan un par de apuestas de mucho peso. Podrían ser más si finalmente Kylian Mbappé y el club tensan más la cuerda y el jugador finalmente es empujado fuera de la capital de Francia. En tal caso, debería llegar a París un sustituto de su peso, de los que hay pocos en el mercado. Tal cosa provocaría un efecto dominó de complicada predicción en el mercado; eso sí, Lucho solo quiere a Mbappé si se compromete con el proyecto, de lo contrario le enseñará la puerta. Nadie es imprescindible.

Los descartes

Lógicamente tanta posible cara nueva exige que muchos futbolistas de la primera plantilla se echen a un lado, y ahí también tiene patatas calientes el asturiano. Al asunto Kimpempe, latente con Skriniar, Marquinhos y Lucas, se unen jugadores como Keylor Navas, del que no se sabe aún cuál es la decisión de Luis Enrique, que podría quedárselo, o futbolistas como Mauro Icardi, Leandro Paredes, Kurzawa o Draxler, por los que coinciden PSG y Lucho: deben salir.