Luis Enrique hereda 6 marrones del PSG y uno de la España de De la Fuente: Neymar y la revolución

Imaginémonos que el caso Kylian Mbappé pasa de largo como un mal trago para el Paris Saint-Germain, que es una mala digestión, como tantas que ha tenido el club con el crack de Bondy, y ya con eso, quitando el problema que supone el internacional con Francia, el PSG en general y Luis Enrique en particular ya tendrían suficientes dolores de cabeza como para empezar a moverse con premura en el mercado. Hablamos de 6 marrones del PSG y uno que se buscó solo Lucho con España.

Jugadores de peso mundial

Quizá la parte positiva en este asunto es que los seis jugadores de los que hablamos tengan posibilidades en un mercado de fichajes; ahora bien, que estas sean todo lo provechosas que el club francés imagina, eso ya es más complicado. Sin ir más lejos y antes de entrar a sopesar a cada una de las piezas de esta media docena de cracks con problemas para continuar en la plantilla, vayamos al jugador de la Selección española que tuvo un gran contratiempo con Luis Enrique como seleccionador y que ahora es una realidad con contrato en el Parque de los Príncipes. Y es que Fabián Ruiz desapareció de las listas de Luis Enrique, se dice que porque el míster se desencantó con el mediocentro, por desavenencias entre ellos o porque el segundo no consideraba al jugador andaluz con nivel para el equipo. Sea cual sea la verdad, la pregunta es obvia, ¿qué pasará ahora en París?

Por otro lado, están los jugadores a los que el club no considera de nivel para el equipo, ya sea porque antaño no han dado la talla o porque no gustan. Y todos son jugadores con peso, sobre los que habría que buscar comparador. Presnel Kimpempe es el primero y por una razón bien sencilla: Marquinhos, Skriniar y Lucas le cierran la puerta. Unido a ello, el PSG le ha dicho al míster que son transferibles Carlos Soler, Renato Sanches, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum y Mauro Icardi. Mucho nombre, pero poco cartel. Y ahí ya hay un problema; como decimos, pese a Mbappé y su posible salida, pese a Neymar y la necesidad de intentar recuperarlo.