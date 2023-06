Luis Enrique dará OK tras el bombazo galáctico del PSG: un ‘9’ a la altura de Ibrahimovic y Cavani

El Parque de los Príncipes está siendo uno de los lugares más vigilados durante las últimas semanas ya que, desde que se confirmaron salidas tan mediáticas como las de Leo Messi y Sergio Ramos, Kylian Mbappé es el jugador que está centrando ahora su atención debido a su posible fichaje por el Real Madrid. Nasser Al-Khelaïfi ha manifestado su intención de vender futbolista este verano para evitar que se vaya gratis en 2024, pero no es el único foco sobre el que tiene puesta su mirada el presidente ya que, oficializado el despido de Christophe Galtier, el técnico del equipo durante la postrera campaña, Luis Enrique se ha convertido en el gran favorito del jeque catarí para tomar las riendas del proyecto.

El técnico español aún no ha dado el "sí" definitivo a Nasser y, siendo esta la única opción realmente convincente para el mandatario, no quiere correr riesgos innecesarios y, a fin de evitar que se enfríen del todo las negociaciones entre ambos, está dispuesto a ejecutar el gran golpe del verano en París con el fichaje de Victor Osimhen, un fichaje que podría convencer de forma definitiva a Luis Enrique para dar el OK al conjunto capitalino.

El delantero nigeriano del Nápoles está siendo uno de los grandes agitadores del mercado debido a sus estupendas marcas goleadoras en el conjunto italiano y el PSG es el último coloso en irrumpir en escena con el firme objetivo de reforzar la línea ofensiva con uno de los mejores delanteros del mundo, un delantero que, siguiendo la cadena de estrellas goleadoras que han pasado por el equipo durante la última década, se podría situar a la altura de leyendas como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani o el propio Mbappé, quien ha logrado convertirse en el máximo artillero en la historia del club con 212 dianas en su casillero individual.

Con eso y más, aunque Osimhen podría ser la clave para estrechar lazos con Luis Enrique de forma definitiva, Al-Khelaïfi tendrá que mejorar su oferta inicial de 100 millones ya que Aurelio de Laurentiis, presidente del club italiano, no permitirá que el ‘9’ nigeriano abandone el Diego Maradona por menos de 150 kilos, según hemos podido saber en Don Balón.