Luis Enrique duda, Simeone quiere 100M, puede colgarse el 7 del PSG y el Chelsea avisa, no es CR7

Si hablamos de las preferencias para el ataque de Luis Enrique y el nuevo Paris Saint-Germain que está formando el asturiano junto a Luis Campos, donde veremos si entra en su último año de contrato un Kylian Mbappé enfrentado con el club, posiblemente João Félix no esté entre las primeras. No desagrada el menino de ouro, pero, ¿puede llevar gran parte del peso ofensivo de un gigante que aspira a la Champions League? El Chelsea lo tiene claro: no, es un gran jugador, pero no es CR7, del que se le declaró heredero.

Así se ha manifestado últimamente no solo en gran parte de la opinión pública blue, sino de la Premier League, que ven potencial y calidad enorme en el jugador portugués, pero su clase choca de frente con su valor de mercado, que el Atlético de Madrid cifra en 100 millones de euros. Y claro, un jugador cuesta lo que está dispuesto a pagar su comprador, pero esas tres cifras que necesitan los colchoneros para recuperar la inversión en el luso son, a juicio de la liga inglesa, demasiado por el momento por el jugador ibérico, al menos en el presente mercado.

Su entorno se ofrece al Parque de los Príncipes

En medio del lío Mbappé y de la llegada a la capital de Francia de Lucho, el entorno del jugador portugués se ha ofrecido a los brazos de París en este mercado de fichajes, y no al revés, tal y como hemos podido saber en Don Balón. Y como decimos, el luso no desagrada en el campeón de la Ligue 1, sin embargo genera muchas reticencias por su precio. Es más, por tal cantidad, en el club galo miran otras posibilidades de mayor talla y efectividad, como Bernardo Silva, Harry Kane o, llegado el caso y por un precio netamente inferior, jugadores como Nicolo Barella, Ousmane Dembéle o Frenkie de Jong, por los que se podría llegar a los 70-80 millones de euros.

Así las cosas, según los informes que se revelan del campeón de Francia, el asunto João-PSG está complicado, no en vano el cuadro francés ya ha firmado a Kang-in Lee, Marco Asensio, tiene a Neymar (veremos si también a Mbappé), busca un jugador de ataque top y necesita un organizador puro, y eso supone una inversión enorme entre la que no tienen cabida 100 millones más por un jugador muy bueno, como es João Félix, pero que por ahora no vale esa cantidad a ojos del PSG. En Inglaterra suscriben ese juicio de valor.