Luis Enrique es el nuevo Marcelo Bielsa: dejó mal parado al PSG; el ex del Barça esta vez se pasó

No es una novedad apuntar que los directores técnicos han tenido roces con los medios de prensa, Marcelo Bielsa es uno de los técnicos que más se ha caracterizado por ser frontal y defir las cosas como son. Ronald Koeman y Van Gaal tampoco se quedan atrás, así como Pep Guardiola que la mayoría de las veces ha retado a los medios a contradecirlo. Quien tampoco está exento de esta manera de intercambiar opiniones es Luis Enrique, que actualmente entrena al Paris Saint-Germain.

El técnico, que también pasó por la Roma y Barcelona dejó unas cuantas declaraciones acerca de su relación con los medios de prensa, dejando qué pensar ya que aclaró que su relación era buena, incluso contestó que siempre fue así. Sin embargo, dio una referencia sobre si el club le rebajara el sueldo para ya no tener que hablar con los medios y el coach español tuvo una respuesta insólita, trazando una línea clara para los que seguramente le preguntarán si sigue pensando lo mismo después de sus expresiones.

Luis Enrique contra la prensa

El coach Luis Enrique resultó ser un personaje particular, no aguanta preguntas incómodas y en más de una ocasión ha contestado según sus ideales le indicaron. En este caso, el DT dijo que “siempre he tenido buena relación con la prensa, pero si me quitan el 25 o 50% del sueldo y ya no hablo con la prensa, firmo”. Y si no fuera poco, el español volvió a confirmar que “firmo inmediatamente”.

El Arsenal en la mira

El PSG empezó su travesía en la complicada Champions League contra Girona con una victoria tras el tanto en contra del portero. Ganó por la mínima, pero Luis Enrique sabe que el siguiente reto no será nada sencillo, ya que el rival que tendrá al frente será el Arsenal de Mikel Arteta. El aspecto que deberá superar será el de la localía de los ‘gunners’, pues jugarán en el Emirates Stadium.

La obsesión de la Champions

Luis Enrique sabe lo que es levanta la Champions League y el Paris Saint-Germanin no. El estratega fue capaz de sacar campeón al Fútbol Club Barcelona en 2015 en la final frente a Juventus. El PSG viene buscando este trofeo hace muchos años, pero el entrenador sabe más que nadie que cada partido cuenta y que si quiere volver a una final deberá hacer más lo usual.