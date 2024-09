Ni Leo Messi fue tan dedicado: la fuerte conexión del favorito de Flick con el club; nuevo capitán

Mientras Real Madrid está por un lado consolidando su idea de juego y reflejando sus goleadas en el marcador, Barcelona está por el otro, sin perder la brújula y con la misma inventiva desde que empezó la temporada. Hansi Flick, por su parte, ha tenido que ingeniárselas para que su equipo no quede descolocado tras las lesiones que no dejan de sumarse cada semana, sobre todo la última, la de ter Stegen. Sin embargo, el aspecto positivo es que la solución ha estado de parte de hoy en día referentes, como es el caso de Raphinha.

El brasileño ha ido de menos a más, su repercusión pasó de ser desapercibida a importante en Can Barça, y no solo por su aporte en el juego y las estadísticas, sino desde su liderazgo. Sin Araújo, de Jong y ter Stegen, el ex Leeds United sabía que tarde o temprano le iba a llegar la oportunidad de asumir un rol mucho más importante que confirmar su titularidad en el extremo, de ser capitán. Tomó la cinta cuando su compañero la estaba pasando mal y no decepcionó, marcó un doblete contra el 'submarino amarillo' y confirmó que su buena racha no es suerte, tampoco su capacidad para liderar.

Admiración al Barcelona

Cuando era dirigido por Marcelo Bielsa en el Leeds, Raphinha no pensó acabar representando al Barcelona. Un club tan grande con historia confió en un jugador que empezó con dudas y que con el tiempo se fue asentando al sistema del equipo. Tras haber anotado ante Villarreal y sellado un partido más como autor, dijo en el post que “soy del Barça desde pequeño. Crecí viendo a estos jugadores y es un honor jugar aquí”.

El rol de capitán

La baja de Frenkie de Jong provocó automáticamente que ter Stegen tome la posta, pero tras la terrible lesión del arquero, el elegido para llevar la cinta fue Raphinha. El extremo asumió el cargo con responsabilidad y en sus declaraciones quedó claro lo que significó para él: “La capitanía significa mucho para mí, estoy muy emocionado”.

Solo sabe de goles

Asimismo, el delantero blaugrana también afirmó que “jugar partidos como capitán del Barcelona es muy especial”. Este mismo toque le ha estado agregando en la forma de definir, las cosas ya salen mejor para el sudamericano y es que sigue dando la hora con sus anotaciones. Ya lleva 5 goles en la temporada, tres le marcó al Valladolid y un doblete a Villarreal, para sí llegar a los 25 en total.