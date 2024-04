Luis Enrique halla al as de la venganza y Al-Khelaïfi entra a matar en el Bernabéu: 51M y va a doler

No todos valen para hacer hueco a Kylian Mbappé en el Real Madrid 24/25, y si bien se acerca el final de jugadores como Luka Modric o Dani Ceballos al final de temporada, quién sabe, puede que también de Arda Güler (en calidad de cedido), es decir, tres mediocampistas, a la vez es inevitable pensar que la llegada a la capital de España del francés y de Endrick obliga a una salida al menos en la franja de ataque, si no dos, siendo Rodrygo una pérdida que el club ya se piensa: su edad, valor y rendimiento lo sitúan en el camino de ser un intocable, también porque el jugador no se quiere ir ¿Entonces cuál es la solución que puede interesar a Paris Saint-Germain, Luis Enrique y Al-Khelaïfi?

El Paris Saint-Germain sí se interesa por él

Hay una corriente de opinión en París que afirma que el club galo está como loco por devolver el golpe recibido de manos de Madrid durante tantos años y que parece que se hará efectivo este próximo verano con Mbappé, y para ello han de fichar a un jugador de la plantilla merengue del suficiente poso como para hacer daño a la entidad de Concha Espina y, a la vez, obtener un talento diferente, único, que mejore su plantilla.

Puede pensarse que siendo Rodrygo el titular más damnificado por la llegada de Mbappé, sería el brasileño esa pieza, pero la negativa de este a marcharse hace que se mire una variable más asequible en lo económico que esta temporada está haciendo tantos o más méritos que el de Osasco y que se pone a tiro desde el momento en que el mismo club blanco le ha puesto precio según 90 min: 51,4 millones de libras esterlinas, unos 60 millones de euros.

Esa es la cantidad que fija el club blanco por la venta de Brahim Díaz, toda vez que el valor del jugador marroquí se ha disparado ante la genial temporada que está llevando a cabo en el club blanco.

Polivalencia y juventud

No es descabellado por tanto pensar que si el Madrid ha de soltar lastre para dar acomodo al genio de Bondy y con ello ganar dinero, Brahim es la mejor posibilidad posible si hay que elegir entre él y Rodrygo Goes. Eso sí, dado el excelso nivel del hispano-marroquí, ¿quién le dice al Madrid que no tendrán que sufrirlo en la Champions 24/25? Aunque, claro, eso supondría que el PSG tendría que intentar parar a Mbappé…