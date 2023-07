Ten Hag y el United, no a Kane pero sacan del banco 93,3M por el otro genio de Bondy con Mbappé

El Manchester United necesita un delantero centro, eso lo ha dejado claro su técnico, un Erik ten Hag que quiere acelerar en el actual mercado de fichajes veraniego en el que varios de sus rivales en Inglaterra, como el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool o el Tottenham ya se han reforzado, y otros tantos en Europa también lo están haciendo, como el caso del Real Madrid y el FC Barcelona. Pues bien, juntando sendos flujos tenemos una descomunal cifra de 93,3M que pueden abonar los red devils por el otro genio de Bondy, la localidad de París.

Internacional francés, enorme futuro y contrastado en la Bundesliga

Nada menos que 23 goles y 17 asistencias consiguió Randal Kolo Muani en el Eintracht Frankfurt la temporada pasada en 46 partidos; esa es su carta de presentación, amén de ser un fijo en las convocatorias de Didier Deschamps con la Francia subcampeona del mundo en Qatar 2022. Y este es precisamente el objeto de deseo de los diablos rojos en ausencia de un Harry Kane que se ha puesto imposible. Y es que el joven delantero del equipo alemán, al que se le ha fijado un precio de 80 millones de libras esterlinas, unos 93,3 millones de euros, es de lo mejor que puede ofrecer el mercado para un futbolista de 24 años y 187 centímetros.

Eso sí, desde Mirror apuntan que aunque el francés, nacido como su compatriota Kylian Mbappé en la localidad parisina, es objeto de deseo del equipo de Old Trafford, por ahora no se han decidido desde Inglaterra a aportar semejante cantidad a un equipo alemán cerrado en esa cifra. De modo que Ten Hag, impaciente por hacerse con un delantero de referencia que no tiene en su equipo, presiona para que se haga efectiva la compra.

Recordemos que el conjunto del Teatro de los sueños incorporará a Mason Mount procedente del Chelsea por una cifra de unos 70 millones de euros, el cual, unido a la extensa plantilla del equipo de Mánchester, hace apremiante tanto la contratación de Kolo Muani como la salida de talento que deje hueco en la plantilla y alivie las arcas inglesas. El tira y afloja por el talento de les blues ha empezado y tarde o temprano el gran fichaje del United se hará oficial.