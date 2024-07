Luis Enrique no da crédito: era el fichaje predilecto para acompañar a Dembélé y ni por 120M llegará

Este mercado de verano se presenta como un momento especialmente importante para el futuro del PSG. Con la salida de Kylian Mbappé, Luis Enrique necesita reconstruir su plantilla para cubrir todos esos huecos que cubría Kylian Mbappé. En este sentido, todo se basa en sumar más talento al ataque parisino, aspecto, para el cual, el fichaje de Kvaratskhelia era clave, pero que, como ha confirmado Antonio Conte, está ya muy lejos de suceder.

Tan es así, que el propio técnico italiano afirmó en la rueda de prensa de su presentación, que no hay intención alguna de abrir las puertas a Khvicha Kvaratskhelia: “Se queda en el Nápoles. He sido muy categórico al respecto y no quiero escuchar esta cantinela en el futuro”. Unas palabras, las de Conte que dejan muy claro a Luis Enrique que el fichaje del georgiano no depende ya de si ponen 120M sino de que no va a salir y así será.

Lucho, obligado a buscar alternativas

Ante esta categórico ‘no’, por parte de Conte, es el momento de que Luis Enrique y la dirección deportiva del PSG, comiencen a sondear el mercado en busca de alternativas. Y es que, primero fue Rafael Leao y ahora, Kvaratskhelia el que se ha caído de la lista de futuribles para acompañar a Ousmane Dembélé en los flancos del ataque parisino.

Sin embargo, pese a ser solamente el comienzo del mercado, la realidad es que el tiempo apremia y las opciones cada vez son menos a medida que avanzan las semanas. Y es que, más allá de Dembélé y Barcola, el PSG no cuenta con atacantes de la confianza de Luis Enrique, que nunca acabó de apostar por Asensio, Gonçalo Ramos o Kolo Muani, de modo que moverse con acierto y celeridad será fundamental para que la temporada del PSG vaya de la mejor forma posible.

Así pues, con Kvaratskhelia ya fuera de órbita, ahora habrá que ver si en París se recuperan del golpe asestado por el Nápoles y son capaces de encontrar una alternativa al georgiano.