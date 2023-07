Luis Enrique remueve las aguas del PSG con un señalado que Nasser Al-Khelaïfi se negará a vender

La llegada de Luis Enrique al banquillo del PSG ha generado todo un sismo en el seno del conjunto parisino. Es bien sabido que el técnico español no se reserva nada y está decidido a imponer su estilo pese a quien le pese. En este sentido, el asturaino quiere que haya competencia en todas las líneas, también en la portería, donde hasta ahora, Donnarumma nunca ha sufrido para ser titular. Es por ello, que tal como informa L’Équipe, Lucho ya habría solicitado un recambio de garantías para apretar las tuercas al italiano de cara a la próxima temporada.

Si bien es cierto que los parisinos no se plantean la venta de su portero, sí que están sondeando el mercado en busca de otro guardameta capaz de plantarle cara y competirle una titularidad que en esta temporada siempre ha tenido más que garantizada. Algo que no le gusta a Luis Enrique, quien no quiere a nadie relajado en su plantilla.

Dudas con el perfil del italiano

Donnarumma es un portero cuyo estilo es más bien clásico. El italiano brilla en el arte de atajar balones gracias a una envergadura que solamente se puede comparar a la de Thibaut Courtois. Sin embargo, donde más sufre es en el juego de pies, donde ya se le ha visto cometer errores de bulto. Ejemplo de ello fue la eliminatoria de Champions ante el Real Madrid en la 21/22 donde su error regaló el primer gol a Karim Benzema para la remontada blanca ante los parisinos.

Ante un portero de estas características, saltan las primeras dudas con Luis Enrique, cuyo estilo no encaja con el del italiano. Lucho siempre ha preferido contar con guardametas hábiles con los pies como Ter Stegen, quien gozó de su total confianza en sus primeros pasos en el Barça. En entrenador español apuesta por un juego de control y con el portero siempre implicado en la salida de balón desde atrás, algo que no domina un Donnarumma que, como hemos dicho, se siente más cómodo atajando que jugando. Es por este motivo que Luis Enrique podría plantear un cambio en su portería siempre que desde Qatar se lo permitan.

Así pues, pese a que en estos momentos no la venta no sea una opción que esté sobre la mesa. Si Donnarumma no mejora su juego de pies, Luis Enrique podría verse obligado a plantear un cambio en la portería, ya que, sin un portero capaz de sacar el balón jugado, el estilo de Lucho pierde sentido.