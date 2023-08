Luis Enrique se harta por Mbappé y toma una decisión polémica en París: Dembélé y Asensio lo sabían

El Paris Saint-Germain se ha gastado una ingente cantidad de dinero esta temporada haciendo multitud de fichajes en esta ventana, algunos solapados bajo el mismo perfil, es verdad que también ha realizado importantísimas ventas o forzado salidas, pero tanto si llega a la capital francesa en este mercado de fichaje Kolo Muani como si no, Luis Enrique lo tiene claro y pasa al ataque con el caso Kylian Mbappé; un secreto a voces para Ousmane Dembélé y Marco Asensio.

Dos empates y malas sensaciones

Ante los cuatro puntos perdidos de seis posibles en la Ligue 1, la falta de gol y los problemas deportivos que pueden derivarse de otro tropiezo, Luis Enrique, que está harto del culebrón Mbappé y da por supuesto que el 10 de les bleus no saldrá del PSG, al menos hasta enero, tira por la calle central y no solo convoca a su estrella, sino que esta va a ser titular frente al Lens, partido que se disputa mañana (21.00, hora española) en el Parque de los Príncipes.

Cambio en el orden

Para muchos de los fichajes que ha hecho el PSG esta temporada, casi es un jarro de agua fría la vuelta de Mbappé, ya que la competencia entre ellos se convierte en feroz. Uno de los que teóricamente no verá mermados sus minutos o al menos su papel preponderante es el amigo del de Bondy y ex del Barça, Ousmane Dembélé, que también apunta al once ante el Lens, pero a quien sí afecta es al ex del Real Madrid, Marco Asensio, quien no jugó ni un minuto frente al Toulouse.

Gonçalo Ramos, Asensio, Dembelé, Mbappé o Kang in-Lee (que puede jugar por detrás) pelean por un puesto, toda vez que las aspiraciones de Ekitiké o Draxler se dan por perdidas. Y eso, en suma, son problemas para el jugador balear. Por el contrario, y en lo que respecta al crack nacido en París y que pretende el Real Madrid, parece que la decisión de Lucho favorece el órdago de Mbappé al club, que finalmente claudica ante la necesidad de gol y rehabilita a su estrella sin renovación.