Mo Salah y Benzema dan un vuelco al mercado: Klopp elige un nuevo galáctico en PSG y Madrid

En la liga emergente más peligrosa para Europa, de lejos, la liga saudí, han sido muy claros desde el principio con sus dos principales objetivos en la mejor competición del planeta, la Premier League: querían a Mo Salah y Bernardo Silva. Y por ese orden. Lo del luso se ha esfumado con la renovación del jugador en favor del Manchester City, pero no así lo del egipcio, que toma forma y eso puede tener consecuencias en PSG y Real Madrid.

Un reclamo único por un jugador veterano

Queda muy poco margen en el mercado, sí, pero las últimas noticias referentes a Mo Salah son preocupantes para los seguidores del Liverpool. Al parecer los 200 millones que le ofrecen de salario al punta africano y los 100M que le pagarían desde el Al Ittihad, el equipo en el que milita Karim Benzema, al club red, hacen que la propuesta ahora mismo este cerca de recibir una respuesta afirmativa. Y eso convierte a uno de los equipos más poderosos y atractivos de Europa, un equipo rico, como es el Liverpool, en una amenaza.

Si recuerdan, Klopp fue quien se salió de la puja por Jude Bellingham y Kylian Mbappé, se dijo que era por el dinero, pero más bien, sobre todo por lo gastado por los de Anfield en este mercado, venía dado por el interés de los dos jugadores en vestir de blanco, sin embargo la actual situación del 7 de París y la oferta por Salah les es propicia. A Mbappé le gusta el Liverpool, quizá menos que el Madrid, pero el PSG quiere venderlo y no al club blanco; ergo, la venta millonaria de Salah puede permitir a los ingleses un esfuerzo sideral que en la capital gala tal vez les haga ablandarse. Eso sí, el deseo de quedarse esta temporada 23/24 en París y el hecho de que el Liverpool no juegue la Champions League esta campaña, amén del acuerdo verbal del delantero de les bleus con el Madrid, juegan en contra de Klopp. Con todo, si no es Mbappé, será otro.

Al margen de que Mbappé pueda ser el recurso que mire el Liverpool si pierde a Salah a última hora, la propuesta saudí por un jugador de 31 años es para pensársela, también para el jugador, que cobraría una cantidad solo soñada en Europa. Para los saudís la iniciativa tiene todo el sentido, los petrodólares les dan capacidad económica casi ilimitada y Salah es el mejor recurso para el mundo árabe en la élite mundial. Las próximas horas van a ser frenéticas.