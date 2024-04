Luis Enrique se lo advierte a Al-Khelaïfi, el relevo de Mbappé no será el socio inglés de Bellingham

Desde que Kylian Mbappé anunció su decisión de abandonar París al finalizar la presente temporada, desde el PSG no han hecho, sino buscar al relevo perfecto para paliar, tanto como sea posible, la baja de la que ha sido desde 2017 una de sus mayores estrellas. En este sentido, nombres como Victor Osimhen, Luis Díaz o Marcus Rashford, siendo el inglés el primero en haber sido descartado por Luis Enrique, pues según cuenta The Sun, nunca ha existido un interés real en el jugador del Manchester United.

Si hay algo que valore Luis Enrique en sus jugadores es la regularidad y la capacidad de ofrecer un buen rendimiento de forma prolongada en el tiempo. Algo que Marcus Rashford nunca ha sido capaz de mostrar en Old Trafford, donde tras una gran temporada 22/23 su rendimiento ha caído en picado en esta 23/24 donde apenas ha alcanzado 8 goles y 5 asistencias en los 39 partidos que ha disputado.

Ante esta situación, el status de estrella del equipo no se acomoda para nada al compañero de Jude Bellingham en la selección de Inglaterra, de donde también podría acabar cayendo si no es capaz de repuntar en este final de temporada. Pues, para un delantero considerado top mundial, no alcanzar dobles dígitos en goles o asistencias es todo un desastre. Y podría ser motivo para perderse la Eurocopa.

Alto precio, alto riesgo y valor en decadencia

Además, un fichaje como el de Marcus Rashford nunca será barato. En este sentido, pese a no haber trascendido ninguna cifra, es seguro que Nasser Al-Khelaïfi se hubiera tenido que rascar el bolsillo para convencer al United de dejar salir a su canterano estrella. En este sentido, para gastar más de 80 millones en un jugador como el inglés, Luis Enrique tiene claro que es preferible apostar por un jugador como Victor Osimhen, que encajaría mejor en los esquemas de Lucho y tiene una regularidad que Rashford nunca ha mostrado.

Así pues, en el PSG lo tienen muy claro, el fichaje de Marcus Rashford queda, al menos por ahora, totalmente descartado como recambio de Kylian Mbappé.