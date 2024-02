Luis Enrique y Dembélé se ríen del 7 y Messi: Al-Khelaïfi pone 233,4M, mejor tridente que la MSN

El PSG ya se ha repuesto, en parte, del golpe anímico que supone perder a Kylian Mbappé, el cual, tal y como os contamos con pelos y señales hoy en Don Balón, firmará con el Real Madrid, y lo hace el club francés con la sonrisa de oreja a oreja que le ha dibujado a Luis Enrique la propuesta de Nasser Al-Khelaïfi, según la cual, afirman en Inglaterra, hay 233,4 millones de euros en caja para sellar dos fichajes estelares.

No uno, sino los dos

La entidad francesa ha tanteado la posibilidad de Erling Haaland, pero eso no va a ser posible durante el próximo verano, ya que el City y el jugador no están por la labor de separar sus caminos tan prematuramente, y como toda vez que, superado el noruego, no hay muchas más opciones, el PSG, sin el gasto y lastre de Mbappé, puede lanzarse, y según afirma Inews, lo hará, a por Marcus Rashford y Victor Osimhen.

Sí, estamos hablando de ir a por los dos de una vez, por lo que el PSG trataría de colocar a los otros dos jugadores que no han salido tan bien esta temporada y que, con ellos, no tendrían hueco, como son Kolo Muani y Gonçalo Ramos, para cerrar un nuevo tridente de lujo. Así, si bien es cierto que el PSG no sueña con recuperar ni remotamente la inversión realizada en el francés y el portugués, lo cierto es que esperan que ambos tengan mercado y que su salida deje hueco a los dos nuevos galácticos.

Recordemos que el PSG juega con Rashford y Osimhen con cartas marcadas, que se son las que les da la exclusividad de ser uno de los pocos clubs capaces de gastar cerca de 100M en un delantero y, a la vez, que los dos jugadores están a disgusto en sus respectivos equipos. Eso sí, a Luis Enrique, una vez perdido Mbappé, se le presenta la posibilidad de intentar mejorar la mítica MSN del Barça -ya saben, la formada por Neymar, Suárez y un Leo Messi líder- que le dio la Champions 2015, con esta nueva, formada por el punta del United, el del Nápoles y Ousmane Dembélé.