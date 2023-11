Mbappé asume el “no” del Madrid, pero rompe el corazón a Al-Khelaïfi: “sí” a uno de estos 4 clubs

Una de las noticias de la semana en el plano futbolístico es que el Real Madrid dio a conocer su idea de no ofrecer un contrato de Kylian Mbappé conforme el delantero quede libre de todo vínculo con el PSG en lo que, hace unos días atrás, supuso la mejor de las noticias posibles para Nasser Al-Khelaïfi.

El magnate catarí sabe que los éxitos del proyecto pasan porque Mbappé sea el gran referente del mismo y su salida dejaría muy tocado al presidente, quien a mitad de semana se entusiasmaba enormemente con la posibilidad de cerrar un nuevo vínculo con el jugador más allá de 2024, aunque es verdad que el propio crack francés tomó la decisión de no resolver su futuro hasta que finalice la presente campaña.

Y, aún con Al-Khelaïfi celebrando la postura del Real Madrid, el presidente ha recibido un jarro de agua fría a cargo del propio Mbappé ya que, aunque su futuro no apunta al Santiago Bernabéu, el futbolista sí que escuchará ofertas desde otros lugares de Europa y en Don Balón no hemos querido dejar pasar la oportunidad de desvelar cuáles son los clubs que contemplan realizar una ofensiva a la estrella de 24 años en los meses venideros, cuatro clubs que, curiosamente, pertenecen a la Premier League: Manchester United, Chelsea, Newcastle y Liverpool.

Todos estos equipos han invertido muchos millones durante los dos últimos años para robustecer sus respectivos proyectos y, mirando a Old Trafford y Stamford Bridge, esto no ha surtido el efecto deseado, y de ahí que sus opciones de fichar a Mbappé en 2024 se vean muy mermadas por un motivo muy esclarecido: no conseguir la clasificación para la próxima edición de la Champions League.

Estos equipos se ubican en la zona media de la clasificación de la Premier League y las sensaciones recientes ni mucho menos invitan a pensar que experimentarán una mejoría tan gratificante como para revertir su situación y afianzarse en los puestos de Champions.

Aquí es donde el Liverpool y el Newcastle, por ende, sí que cuenta con una importante ventaja ya que estos equipos están mostrando sensaciones muy ilusionantes en la Premier y conseguir una plaza en la Champions 24/25 será el primer paso para convencer a Kylian Mbappé: después vendría la oferta salarial.