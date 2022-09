Mbappé desvela su peor momento en el PSG: no es su rechazo al Madrid

Si hay un jugador que ha vuelto a maravillar tras su doblete ante la Juventus en la primera jornada de la Champions, ése es Mbappé. El delantero francés vive un sensacional momento de forma en el PSG y todos hablan de lo que puede ser capaz de hacer seguir rindiendo a tan magnífico nivel. Quien también ha hablado ha sido el propio ‘crack’ parisino en una entrevista al ‘Wall Street Journal”, donde también da rienda suelta a sus sentimientos sobre lo que le ha tocado vivir durante su carrera como profesional. Precisamente, tras un verano en el que ha protagonizado el gran culebrón tras su no al Real Madrid para renovar con el PSG, la joya de Al-Khelaïfi ha sorprendido en su interlocución recordando otro momento difícil de superar para él en su club.

"¿La derrota que más me golpeó? Perder ante el Bayern en la final de la Champions League en 2020. Ves el trofeo y de repente sabes que no es para ti. Es una sensación extraña, pero así es la vida. Para ser honesto, me hizo llorar, solo quieres estar solo ahora...", expresó Mbappé. Un jugador que busca todavía levantar su primera Champions tras varios intentos que como éste del Bayern no pudieron dar su fruto tras caer por 1-0 con el fatídico gol de Coman.

Así mismo, el siempre destacado jugador del PSG agregó lo siguiente sobre su personalidad en declaraciones recogidas por diario web ‘Bild’: "Creo que a veces soy demasiado ambicioso en la vida. Es bueno ser competitivo en el campo, pero a veces no es necesario serlo en la vida cotidiana. Siempre quiero demostrar que soy el mejor, que puedo ganar, pero no siempre tienes que demostrarlo".

Para terminar, y sobre el nuevo proyecto que encara con su equipo a raíz de su complicada negativa a jugar al Real Madrid, Mbappé afirmó: "Tengo un nuevo rol en este equipo, el entrenador también quiere que juegue en el centro, que sea el enlace entre Messi y Neymar. Estoy tratando de adaptarme a este nuevo rol tanto como sea posible y siempre trato de ser crucial para el juego", concluyó.