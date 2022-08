La guerra Neymar-Mbappé llega a su fin: Al-Khelaïfi señala el culpable

Hace dos semanas, Kylian Mbappé y Neymar Jr protagonizaban durante el partido ante Montpellier un episodio que años atrás recordaba a lo sucedido precisamente entre el brasileño y Edinson Cavani. El jugador francés cogió el balón para lanzar el primer penalti que el colegiado pitó a favor del PSG y éste lo tiró, pero lo falló. Minutos más tarde, el árbitro volvió a señalar la pena máxima, pero esta vez el ‘10’ cogió el esférico delante de ‘La Tortuga’ y lo lanzó él, enviando el balón al fondo de la portería.

Pocas horas después de que finalizase el partido, Neymar Jr, dolido por perder la jerarquía de lanzador de penaltis (como se demostró en la primera pena máxima) dio me gusta en las redes sociales a una publicación que hacía mención a Kylian Mbappé y que contenía frase como:”Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, seria el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!” o “es increíble que teniendo a Neymar en el equipo tire él los penaltis”, montando un polémica que no acabó ahí, sino en los despachos de Al-Khelaïfi días después cuando llamó a ambos jugadores ante sí para aclarar el asunto y apagar el incendio.

A pesar de todas las imágenes que muestran la falta total de sintonía entre ambos jugadores, el presidente del PSG no solo no admite que hay problemas entre ellos, sino que, además, culpa de todos estos problemas a la prensa:” No hay problema ninguno entre Neymar y Mbappé. Sois vosotros los que creáis los problemas, los medios. No hay ningún problema. Yo puedo discutir con mi hermano o con mi hermana, es normal. Pero los medios, como es Mbappé…Son buenos amigos, buenos compañeros y siempre serán buenos compañeros”, aclaraba el presidente.

Al-Khelaïfi quiere zanjar el tema sin echar más leña al fuego, pero lo que no puede hacer es ocultar algo tan evidente, Neymar Jr y Mbappé no son amigos, sí compañeros, pero no hay amistad entre ellos, lo cual no debería suponer un problema para que ambos rindan al máximo nivel dentro del terreno de juego. Chrisophe Galtier deberá andarse con cuidado a la hora de tomar decisiones que incumban a ambos futbolistas si no quiere que el problema vaya a más.