Mbappé lo apoya: el PSG margina a sus descartes, lío enorme con Messi

Después de la renovación de Mbappé y de seguir peinando el mercado de fichajes en busca de nuevas incorporaciones galácticas, el París Saint Germain sabe que tiene otros deberes pendientes para confeccionar su proyecto de la temporada 2022/2023 y estos pasan fundamentalmente por aligerar peso en su plantilla. Hay overbooking prácticamente en todas las líneas del campo, demasiados futbolistas similares con sueldos muy altos que los parisinos tienen que dar salida y en ello es en lo que está trabajando Luis Campos, el recién llegado a la dirección deportiva del club.

El nuevo director deportivo tiene además una fórmula, un tanto drástica es cierto, para dejar claro a aquellos jugadores que no quiere en su equipo que tienen que marcharse a otro sitio porque en París no van a tener minutos ni se van a sentir parte del conjunto. Así, según revela el diario francés Le Parisien, Luis Campos creará una suerte de equipo o grupo diferenciado al que irán los jugadores apartados que le estorben al PSG. Estos futbolistas apenas formarán parte de la dinámica del primer equipo y por supuesto pueden olvidarse de entrar en las convocatorias de los partidos oficiales, así que es una amenaza muy seria para aquellos a los que se les ha dicho que se busquen un nuevo acomodo.

En la lista de ‘expulsados’ aparecen futbolistas de la talla del compatriota de Leo Messi como es Icardi, Draxler, Ander Herrera, Kurzawa, Wijnaldum o Danilo Pereira. Todos ellos suponen ahora mismo una carga con la que el PSG no quiere contar de cara a la temporada que viene y, aunque en el club saben que hay algunos de ellos que no quieren salir debido al alto salario que perciben en el Parque de los Príncipes, a Luis Campos no le va a temblar el pulso si a todos y cada uno de ellos los tiene que mandar a ese grupo de futbolistas apartados de la dinámica.

No sería además la primera vez que el director deportivo pone en marcha esta práctica tan dura ya que en su anterior etapa en el Lille realizó una argucia similar con aquellos a quien quería fuera. Ahora quedará por ver si alguno de estos futbolistas se arriesgan a quedarse en París.