Confirmado: Guardiola tiene a 'su' Jordi Alba, a Xavi le escuece mucho

Otro refuerzo más para el Manchester City. El conjunto inglés ha demostrado ser, temporada tras temporada, prácticamente un pozo sin fondo para acometer fichajes uno tras otro y después del desembarco a lo grande de Erling Haaland hace ya unas semanas ahora los citizens están a punto de firmar a su nueva incorporación. Se trata del sueño anhelado por Pep Guardiola desde hace ya tiempo porque al fin tiene un acuerdo con Marc Cucurella y en cuanto los famosos felcos entre clubes estén limados se formalizará la venta.

Guardiola ha insistido mucho en la necesidad de hacerse con los servicios del ex jugador del Fútbol Club Barcelona que, mirándolo con perspectiva, supone otro error en Can Barça por dejar salir a un futbolista que brilló en el Getafe hace ya un par de años y que también lo ha hecho en un club como el Brighton y una liga tan complicada como la Premier. El español ha centrado muchas de las miradas durante este curso y su adaptación a Inglaterra ha sido maravillosa, por lo que las últimas dudas que tenía Pep acerca de incorporarle o no han quedado disipadas de un plumazo.

La prensa inglesa comenta que el Manchester City y Marc Cucurella ya han llegado a un acuerdo y lo tienen todo pactado, pero que ahora ya solo falta que los dos clubes se pongan de acuerdo para el traspaso. Parece, sin embargo, que no habrá tampoco muchos problemas con ello ya que la cantidad de la que ambos venían hablando oscila en torno a los 35 millones de euros y parece que de ahí no se va a mover mucho más. Será el traspaso más caro que protagonice Cucurella ya que el Getafe pagó en su día cerca de 12 kilos mientras que el Brighton abonó 18 al club madrileño para hacerse con sus servicios. Ahora, su valor de mercado se ha duplicado.

Seguramente la llegada de Cucurella al City provoque más movimientos en el mercado de fichajes. Zinchenko, que venía desempeñándose como lateral zurdo y que ya había hablado abiertamente de su posible salida, con este último traspaso ve mucho más cerca la puerta de salida del conjunto citizen ya que Guardiola no le dará demasiados minutos a lo largo del año.