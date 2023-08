Mbappé obligará a Al-Khelaïfi a tomar una decisión brutal con Luis Enrique: sorpresón en el PSG

La temporada del PSG apunta a ser una montaña rusa de emociones. El conjunto parisino no tuvo una pretemporada normal. Los de Luis Enrique, lejos de poder prepararse a conciencia para el inicio de la competición, vieron como su equipo se desarmaba hasta llegar al punto de no contar con ninguno de los tres delanteros estrella de la pasada temporada, ni Messi, ni Neymar ni Mbappé. El francés finalmente, sí que ha vuelto a la plantilla, pero sin rodaje alguno y pese a su gol, sin efecto alguno sobre el resultado del equipo, que se volvió a dejar dos puntos, esta vez ante el Toulouse.

Cambio total con las estrellas en el campo

El equipo de Luis Enrique es como la noche y el día cuando tiene a Mbappé y Dembélé sobre el terreno de juego. El partido comenzó con las dos estrellas en el banquillo aguardando su momento. En los primeros 50 minutos, los parisinos apenas generaros peligro, eran un equipo plano y sin soluciones ante la falta de talento y desborde por banda, hecho que llevó al PSG al descanso con un 0-0 más que merecido por ambas partes.

Todo cambiaría en la segunda mitad, cuando gracias a la entrada en el partido de los dos mejores jugadores ofensivos del equipo, Mbappé y Dembélé, le cambió la cara por completo al PSG. Con las dos balas francesas, los de Luis Enrique percutían sin freno en la defensa del Toulouse, que poco pudo hacer para evitar el primer tanto de Mbappé en su primera puesta en escena con su equipo. Penalti provocado por él mismo y gol.

Sin embargo, no acabaría bien el partido para los del Parque de los Príncipes, que, tras un fallo clamoroso de Hakimi al medir una entrada, cometió penalti sobre un jugador rival, dando así el tanto del empate a un Toulouse que aguantó viva hasta el final y aprovechó la oportunidad que le concedió el defensor marroquí.

Luis Enrique, muy tocado

No ganar ni con Mbappé en el campo es algo inaceptable para Nasser Al-Khelaïfi, que no se ha tragado el orgullo con el francés para no ver resultados en el campo. Es ahí donde la figura de Luis Enrique queda muy señalada, ya que el asturiano pasará a ser el gran responsable de cualquier caída del PSG, algo que podría acabar con Lucho fuera del PSG en un tiempo récord. Todo dependerá de los próximos partidos y de lo que pase en Champions League.