Mbappé revive la pesadilla de París: OK a Florentino y al Madrid en 2024 por 3 claros motivos

Algunas fuentes de información en torno al Paris Saint-Germain están rumiando una posibilidad que puede poner patas arriba Europa, el PSG como lo conocemos y el mismo Real Madrid. Y es que señalan que Kylian Mbappé, ahora si con derecho a decidir sobre su futuro allá por junio de 2024, podría decidir marcharse de París rumbo al Real Madrid si Florentino Pérez acepta el perdón del crack francés.

Dificultades

No es sencillo que ocurra tal cosa y no solo por ser quien es el delantero, sino también porque el jugador ofendió de forma muy grave al Real Madrid como institución, lo que no solo incluye al mandatario sino también a la afición, que no le perdonará fácilmente su doble negativa -la segunda, muy dolorosa- al conjunto blanco.

Otro varapalo

La derrota del PSG ante el Bayern de Múnich y la dinámica autodestructiva francesa en febrero ha vuelto a situar al equipo como un bloque endeble, con un pie fuera de los cuartos de final de la Champions League y con un entrenador incapaz de cambiar el rumbo. Si el equipo galo cae en el Allianz se pueden precipitar los acontecimientos.

3 motivos de mucho peso

Messi y Neymar, Neymar y Messi, están entre los más importantes argumentos de Mbappé para decidir cambiar de aires. No cuaja su relación y los dos, más que sumar sobre el campo, disputan su hegemonía en el equipo basándose en sus logros pasados, esos que en los momentos críticos no han sido resolutivos para el PSG. La negativa del brasileño a irse y la posible renovación del argentino no gustan a Mbappé

Por otro lado, la respuesta de Al-Khelaïfi para salvar al PSG ha sido mirar a Thomas Tuchel, un entrenador con el que Mbappé tuvo sonoras diferencias. Asimismo, esto no hace sino dejar entrever que el club no tiene una idea establecida y que el proyecto se construye a fogonazos, sin planificación.

La Ligue 1, el cambio de aires y la necesidad de competir a otro nivel, junto al resto de mejores jugadores del mundo, le hace mirar a LaLiga y la Premier League. Sobre ello, en 2024, en junio, acaba contrato y solo renovará una campaña más si él quiere; llegado el caso, tomaría la vía de la salida si el Madrid va a buscarlo. También cabe la posibilidad de que el Madrid le cierre las puertas, en cuyo caso equipos como el United, el Chelsea o el City podría ser otras salidas.