Mbappé se los quiso robar al Barça y llevárselos a París, Xavi respira

Robert Lewandowski y Frenkie De Jong pudieron no haber sido jugadores del FC Barcelona, así lo ha asegurado el diario francés Le Parisien quien informa de que Kylian Mbappé se reunió en secreto con ambos jugadores para intentar que ficharan por el PSG en el pasado, pero no lo logró. La estrategia de Al-Khelaïfi no fue suficiente para impedir su fichaje por el conjunto azulgrana y finalmente la voluntad de ambos por jugar en el Camp Nou pesó más que las conversaciones con el delantero parisino.

Hasta en dos ocasiones intentó el PSG utilizar Mbappé para quitarle dos fichajes al FC Barcelona. La primera fue en 2019, los azulgranas querían el fichaje de Frenkie De Jong, pero los parisinos también tenían su nombre apuntado con rojo en su agenda. La voluntad del centrocampista neerlandés era jugar en el Barça, un sueño que tenía desde pequeñito, pero aún así Al-Khelaïfi intentó convencerle enviando a su estrella para que le hablase del proyecto deportivo y de la vida en París. No logró y Xavi se alegra a día de hoy de la decisión tomada por el ex del Ajax.

El segundo intento fue el verano pasado. Robert Lewandowski anunció que quería dejar el Bayern de Múnich al finalizar la temporada y muchos fueron los equipos que intentaron hacerse con los servicios del delantero polaco, entre ellos, el FC Barcelona y el PSG, pero fue finalmente Laporta quien convenció al ex del Borussia Dortmund. De nuevo, al igual que ocurriera con Frenkie De Jong, la voluntad del jugador de vestir de azulgrana fue determinante y la reunión secreta que tuvo con Kylian Mbappé no le hizo cambiar de opinión. Otra vez, un alivio para Xavi.

Un alivio para Xavi Hernández y también para Bartomeu y Laporta, ya que, si ya es difícil rechazar una oferta del PSG debido a la gran cantidad de dinero que siempre ofrecen, lo es aún más cuando una de las estrellas del equipo se reúne contigo y te traslada su voluntad de que formes parte del proyecto, pero no fue así, el FC Barcelona aún sigue siendo un destino muy atractivo donde jugar y, Lewandowski y De Jong se unen así a una larga lista de jugadores que han rechazada a la entidad parisina como Tchouaméni, Kroos y Vinicius este mismo verano o Kanté y Pogba.