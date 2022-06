Muriel sigue los pasos de Falcao: reta a Vinicius, quiere la Champions

Uno de los jugadores colombianos más en forma de los últimos tiempos, y quizás sin tanto nombre, es Luis Muriel. El ya experimentado delantero nacido en Santo Tomás viene realizando unas últimas temporadas deslumbrantes, especialmente desde que hace tres años abandonara el Sevilla para recalar en las filas del Atalanta, y ahora el atacante puede encontrar un nuevo destino en una nueva liga.

Luis Muriel sabe que a sus 31 años el tiempo empieza a correr en su contra y está entrando en los últimos compases de su carrera deportiva al máximo nivel, pero se ve en plenas condiciones para seguir peleando por lo máximo. Por eso, ante el bajón que ha pegado el Atalanta esta temporada en al Serie A, en la que ni siquiera ha logrado meterse en competiciones europeas el futuro del colombiano podría estar fuera de la DEA y hay club muy interesado a hacerse con sus servicios en Francia: el Olympique de Marsella.

Según afirma el diario italiano La Gazzetta dello Sport los galos, que esta temporada han logrado meterse de nuevo en la Champions League y que están tratando de reforzar su plantilla para dar guerra en la máxima competición continental, han puesto su punto de mira en Muriel y el colombiano les encaja a la perfección en lo que están buscando. Saben que Muriel va a aportar al equipo garra, entrega incondicional, problemas para las defensas rivales y también goles, por lo que creen que puede ser una nueva pieza fundamental en Marsella. De esta manera, el delantero ‘emularía’ también a su compatriota Radamel Falcao al probar suerte también en la Ligue1, ya que ‘El trigre’ vivió una estancia en el AS Mónaco tras salir del Atlético de Madrid.

Eso sí, no va a ser fácil que el Atalanta se desprenda así como así de Muriel, ya que el delantero ha sido uno de los jugadores más importantes durante las últimas temporadas y pieza clave en las grandes actuaciones en Europa más recientes. Se habla de que los italianos no dejarían salir al ex del Sevilla por menos de 15 millones de euros, así que si el Marsella quiere llevarse los goles de Muriel a su equipo va a tener que rascarse el bolsillo.