Nasser Al-Khelaïfi y la llamada al Bernabéu que espera Luis Enrique: Nike y Adidas se van a forrar

Si todos los caminos conducen a Madrid y el órdago lanzado por Nasser Al-Khelaïfi a Kylian Mbappé y su entorno ha chocado con un muro, distanciando más a PSG y jugador, solo queda una salida y esta debe producirse cuanto antes. Es evidente que el PSG está inacabado a días del comienzo de la Ligue 1, lo que está afectando al trabajo y los resultados de Luis Enrique (ahí están los partidos de pretemporada), por lo que el mandatario y gestor del club francés quizá organice su salida más honrosa, esa que Nike y Adidas hace tiempo que están preparando y que apunta al Bernabéu.

RMC Sports, al hilo del pensamiento del Paris Saint-Germain, y más independientemente L’Equipe han coincidido en los últimos tiempos sobre dos posibilidades que las dos megacorporaciones deportivas aúnan en un desenlace que llevan preparando desde hace tiempo. Una es que existe un acuerdo del Real Madrid con Mbappé; la otra es que este es total y de ahí deriva directamente la negativa del galo a renovar hasta 2025 con la entidad francesa. Recuerden al respecto, y de ahí la posibilidad de que Al-Khelaïfi finalmente llame a Madrid, que el PSG prometió que el futbolista no jugaría si no renueva y que no se iría gratis ¿Es posible conseguir ambas cosas? Lo cierto es que no, el campeón de la Ligue 1 solo tiene poder sobre el primer asunto y cuanto más tense el segundo, más ruinoso será para su economía.

En verdad, ni a Luis Enrique, ni al 7 de Bondy, ni a Adidas, ni a Nike, ni siquiera al PSG le interesa tener a su mejor jugador en la grada toda una temporada, amén de que tras ese purgatorio se iría gratis, de modo que esa vía no se vislumbra, por eso todas las partes tratan de encauzar al club francés hacia la salida menos dolorosa y por la que, en concepto de imagen, la corporación alemana y la norteamericana esperan un acuerdo con Madrid: el traspaso, que parece inevitable, será para ellos el fichaje del siglo, el centro de las miradas y, por tanto, una oportunidad ilimitada en lo comercial, a todos los niveles.

Sobre ello, el PSG se ha quedado solo: el jugador no se baja de su decisión, el Madrid no ofrecerá más de 100 M y lo hará al término del mercado, los patrocinadores principales quieren el traspaso y Luis Enrique espera resolver ya esta situación para reaccionar en el mercado y configurar un vestuario sano, sin excentricidades extradeportivas. Claro que el PSG puede enrarecer más el culebrón y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, pero, ¿para qué? Ya nadie en París quiere que el desencuentro continúe y Madrid es la única salida.