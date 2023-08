Al-Khelaïfi se lo dice al jeque: Mbappé, Florentino y Ancelotti, en agosto con bola, set y partido

Es tan arduo y complejo el proceso de Kylian Mbappé, es decir, el que deba asegurarle una estancia relativamente larga en un club en los próximos años, que asegurar un futuro cierto al 100% es poco menos que una temeridad, pero desde Don Balón al menos sí podemos asegurar que si hubo un momento favorable al Real Madrid con respecto al PSG en este asunto, ese momento es este. Y eso es justo lo que le comunica Nasser Al-Khelaïfi a sus jefes catarís: el pesimismo es total y solo queda una salida, Madrid.

Envites baldíos

Ni por dinero ni por clubs, Mbappé ha movido un músculo, lo que ha terminado de convencer al máximo gesto del Paris Saint-Germain no solo de que debían fichar a Ousmane Dembélé como posible recambio al 10 de les bleus (tanto si lo venden como si lo dejan en la grada toda la temporada), cosa que está cerca de cerrarse, sino que Mbappé no jugará en el PSG en la 24/25 y veremos si no tampoco en la 23/24. Y es que el cuadro francés ya es esclavo de su gestión.

En primer lugar, no cerró la continuidad del astro galo hasta 2025 y aún así le colmó de agasajos, como la manida cláusula de fidelidad que desde este 1 de agosto ya les ha costado (a un coste sumado a su sueldo) 40 millones de euros y puede costarles 80 en poco tiempo más. Por otro lado, se han atado a un destino al que no puede acompañarlos el jugador: salieron públicamente a dar un ultimátum justo a la persona que en este asunto tiene la sartén por el mango: el mismo Mbappé. El entorno del jugador, en cabezados por Fayza Lamari, madre del crack y gestora de su futuro, está molesto con esa forma de echarle la culpa ante la opinión pública y no de puertas adentro que ha tenido el club, de modo que ya no va a dar concesiones a la entidad francesa, sino más bien todo lo contrario.

Y si el PSG ha dicho que Mbappé no se irá gratis pero este ha rechazado una millonada indecente de Arabia, también las vías Chelsea, Liverpool y Premier, entonces solo queda un camino, ceder ante el Real Madrid. Es verdad que no hay nada que pueda molestar más a Al-Khelaïfi y el jeque que darle a Florentino Pérez y los blancos lo que ansían, pero, ¿de qué otro modo, a unos meses de que acabe contrato el jugador, pueden lograr algo de dinero por el futbolista si no es vendiéndolo al único lugar en el que quiere jugar además de París (hasta junio de 2024)? Como ven, les guste o no, en París están atrapados y Mbappé lo sabe. También Florentino y Ancelotti, que de paso han dejado el 9 vacante… con toda la intención.