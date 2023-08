Bellingham y Ancelotti tocan otra partitura: ante la Juve, Modric, Kroos y 2 más; castigo a 4 fijos

Se acabó. El Real Madrid pone su cota final a la gira americana esta madrugada (19.30 hora local, 01.30 de la madrugada del miércoles al jueves en España) en el Camping World Stadium de Orlando y lo hace ante un rival colmado de contratiempos en los últimos tiempos, especialmente en los despachos, como es la Juventus de Turín. Con todo, es un partido con tintes siempre históricos entre dos equipos campeones de Europa (y líderes de Italia y España en títulos domésticos) y para el que Bellingham desde el campo y Ancelotti en los mandos van a probar nuevas partituras.

Cambio generacional y desliz terrorífico

Carlo Ancelotti, según se confirmó el fichaje del futbolista inglés, ya ex del Borussia Dortmund, supo que tenía que cambiar su esquema de juego y, desde él y los jugadores que ya tenía en nómina, lanzarse a por un ambicioso plan: gobernar los partidos desde lo técnico y lo físico a partes iguales y desde su medular. Ante el Barcelona le salió bien, el Madrid fue mejor que su rival… pero solo en el juego, recibió tres zarpazos y algún susto más que dejaron muy magullada la idea; algo así como un gobierno sin control, inefectivo: de nada sirve mandar si se camina con pies de barro. Es pronto para desechar la idea, que es buena, pero el aviso ha dolido. De ahí los cambios esta tarde-noche americana.

De momento, dos de las caras nuevas, que deben dar mucho al equipo y aportar minutos de calidad, como son Joselu y Brahim Díaz, muy probablemente tengan su hueco por Vinicius Júnior y Rodrygo Goes. Esta posibilidad no es la única que sopesa Carletto ante la Vecchia Signora, también pretende volver a lo que casi siempre ha funcionado, el binomio Modric-Kroos. Contra el Barça, como decimos, los Bellingham, Camavinga, Tchouameni y Valverde llevaron el peso del partido, pero no consiguieron profundidad ni tumbaron a su rival desde el despliegue físico. Es verdad que dos de los tres goles culés llegaron con Kroos a los mandos, donde además falló, pero el plan A no funcionó; por tanto, toca hacer cambios.

Con Joselu en punta, de 9, si finalmente se decide por este plan, el técnico exigirá a Bellingham que transite desde la bisagra pero caído a banda izquierda, dejando el centro del campo, en un triángulo no equilátero, a Kroos, Modric y Camavinga, con Brahim cubriendo espacio en la derecha y ayudando en la asociación. El susto de Rüdiger en el último entrenamiento tal vez lo saque del once, mientras que Fran García se posiciona como titular. El Madrid, en cualquier caso, necesita cambiar la cara viniendo de dónde viene y sabiendo a dónde va: el inicio de LaLiga EA Sports, que es, ni más ni menos, que en un campo tan histórico como hostil y exigente, San Mamés.