Neymar 'KO': Galtier quiere un '9' y elige al portugués, 70 millones

El futuro de Neymar Jr está más en duda que nunca, pese a haber sido titular en todos los tres partidos oficiales del PSG esta temporada y comenzar con un gran rendimiento el curso 2022/2023 anotando 5 goles y dando 3 asistencias, el futbolista brasileño no tiene clara su continuidad. Desde que Luis Campos llegase al Parque de los Príncipes al inicio de este verano, el nombre del carioca fue apuntado en su lista negra y una de sus prioridades era dar salida al ex del FC. Barcelona, pero el jugador ha hablado dentro y fuera del terreno de juego y poco a poco su situación está cambiando, pero no parece ser suficiente para ganarse la confianza del nuevo director deportivo.

Según informa el diario francés RMC Sports, Al-Khelaïfi y Luis campos están pensando en reforzar la delantera, a petición de Chtisophe Galtier, que no cuenta ni con Icardi, ni con Draxler y habrían apuntado el nombre de Marcus Rashford como principal objetivo para este verano, pero la negativa del Manchester United de vender al canterano ha supuesto un cambio de planes en el PSG y ahora, los parisinos tienen un nuevo candidato.

Tal y como asegura este medio francés, Al-Khelaïfi y Luis Campos han apuntado ahora hacia la Serie A y se han interesado por el delantero del AC, Milan, Rafael Leão. El futbolista portugués, que se encuentra entre los 30 finalistas al Balón de Oro, no como Neymar, tiene un precio de mercado de más de 100 millones de euros, así lo ha asegurado su propio presidente a lo largo del verano, cuando los rumores acerca de un posibles interés del Real Madrid en su futbolistas ocupaban las páginas de los medios italianos, pero el PSG no ofrecerá tal cantidad, sino otra inferior.

RMC Sport apunta que el PSG estaría sondeando la posibilidad de ofrecer hasta 70 millones de euros por Rafael Leão, cuya posición en el AC. Milan es la misma que la del brasileño. Una vez realizada la oferta, le tocará al conjunto italiano decidir si la aceptan o no y se desprenden así de uno de los jugadores más prometedores del fútbol portugués. Mientras, Neymar Jr sigue a lo suyo, él quiere quedar en París, lo ha declarado públicamente y ahora su rendimiento en el terreno de juego está siendo de un nivel muy alto, quizás el mejor desde que fichase por los franceses. La pregunta es si será suficiente para ganarse el perdón de la afición, de Al-Khelaïfi y Luis campos. Veremos qué sucede, hasta el 31 de agosto todo puede pasar.