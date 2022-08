Tchouameni y Rüdiger no convencen: Florentino no se olvida de Mbappé

El Real Madrid debutaba en La Liga Santander ante el Almería con un once titular lleno de sorpresas. Muchos cambios con respecto al partido de la Supercopa de Europa. Debutaban como titulares Tchouameni y Rüdiger y Ancelotti daba la oportunidad en el centro del campo también a Camavinga. El equipo de Rubi ha sido el primer rival ante el que se ha tenido que enfrentar el conjunto blanco para la defensa del título de liga. Un recién ascendido que no le puso las cosas nada fáciles a los de Ancelotti. Los almerienses comenzaron adelantándose en el marcador con un gol de Ramazani en el minuto 6 del encuentro a pase de Eguaras y peleó de tú a tú a los blancos durante toda la primera parte.

Ancelotti necesitaba un juego más vertical y por eso en el descanso sentó a Camavinga y dio entrada a Modric. Durante los primeros 45 minutos el Real Madrid disfrutó de varias ocasiones, la gran mayoría de ellas provocadas por Vinicus Jr, el hombre del encuentro. Muy pocos futbolistas hay como él sobre el terreno de juego actualmente, el brasileño no para de intentarlo, muchas veces fallas y otra acierta, pero él siempre pide la pelota pase lo que pase, confía mucho en su capacidad para desbordar y su velocidad, y fruto de ese empeño e insistencia nació el gol del empate del Real Madrid. Una diablura por la banda izquierda acabó con un disparó que repelió Fernando, el rebote le cayó a Benzema que no pudo controlar bien, el balón quedó suelto y por ahí apareció Lucas Vázquez en el minuto 61, al cual ya le habían anulado un gol en la primera parte, para igualar la contienda. 1-1 y Rubi empezó a mover el banquillo temiéndose lo peor.

El Real Madrid lo seguía intentando, la segunda parte los blancos se desataron, dominaron con facilidad el encuentro y las llegadas eran constantes, pero el gol de la victoria seguía sin llegar y entonces Ancelotti decidió hacer un cambio sorprendente, pero que a la postre daría la razón al italiano, como casi siempre. Falta a favor del Madrid y Alaba salta al campo en sustitución de Mendy. El conjunto blanco necesita un gol y Ancelotti decide dar entrada a un defensa a falta de 15 minutos para el final, pero ‘Carletto’ se las sabe todas. El austriaco nada más saltar al terreno de juego pidió lanzar la falta, la colocó y envió el balón a la escuadra derecha de la portería, imposible para Fernando. 1-2 y los blancos se llevaron los primeros tres puntos de la temporada.

Primera victoria del REal Madrid que dejó muchas luces y sombras en el Real Madrid. Ancelotti decidió salir de inicio con las dos nuevas caras del conjunto blanco este verano. Tchoaumeni y Rüdiger debutaban en Liga y todos los focos estaban puestos en ellos, y quizás, esto les pasó factura. Ambos estuvieron desaparecidos, muy lejos de su nivel, cometiendo fallos infantiles y haciendo más indiscutibles a Militão y Casemiro. Un error del alemán, que se quedó enganchado en el pase de Eguaras a Ramazani y no tiró la línea del fuera de juego, provocó el 1-0, y el papel de Tchouameni fue testimonial, nada determinante y muy lejos de lo que nos tiene acostumbrados ‘Case’.

Quizás la presión les pudo, pero esto es el Real Madrid y los nervios tendrán que quitárselos cuanto antes. Imposible no acordarse de Mbappé en este primer partido de liga, y más teniendo en cuenta que los 100 millones empleados en Tchouaméni, que estaban destinados a él, aún no han dado sus frutos. Florentino Pérez seguro que se acordó mucho del francés. Habrá que darles tiempo a los nuevos fichajes del Madrid, pero si su rendimiento sigue siendo el mismo tres o cuatro partidos seguidos, es muy probable que el once titular del Real Madrid casi idéntico al de la temporada pasada.