Neymar, guerra con el PSG: París es su casa y revela su sueño secreto

El pulso de Neymar con el París Saint Germain va camino de convertirse en uno de los grandes atractivos de este mercado de verano. Hay dos posturas enfrentadas. Desde el club parisino se han encargado de ir deslizando en las últimas semanas algunos mensajes referentes a su posible marcha y a que no les importaría que el brasileño se marchara traspasado para recuperar parte de la inversión, mientras que el jugador está mostrándose de una forma totalmente opuesta, motivado con la nueva temporada que se viene por delante y dejando claro que no quiere marcharse de donde está.

Y en este sentido también se ha pronunciado recientemente el famoso agente Wagner Ribeiro, que conoce perfectamente a Neymar, y hablado por él en torno a su futuro relacionado con el PSG. En una entrevista interesante mantenida con el portal web Goal, el representante fue preguntado especialmente por todo lo que rodea al ex jugador del Fútbol Club Barcelona y su futuro más inmediato. Y no dudó ni un solo segundo, afirmó que el sudamericano tiene claro que quiere seguir triunfando en la capital gala y alcanzar el anhelado objetivo de ganar algún día la Champions League con el conjunto parisino.

Ribeiro no dejó lugar a ningún tipo de duda: “Neymar tiene un sueño, ser campeón de la Champions League con el PSG. A pesar de todos los rumores respecto a una posible salida, él está muy motivado y no parará hasta conseguirlo”. De esta forma el entorno del brasileño quiso mandar un nuevo mensaje directamente enfocado a la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaïfi de que por mucho que quieran moverlo en el mercado no tiene intención de dejar su sitio en París para marcharse a otro lugar.

Se han llegado incluso a poner cifras por un hipotético traspaso de Neymar hablando de una cifra cercana a los 50 millones de euros, una cantidad, no obstante, infinitamente menor a los 222 kilos que pagó en su día el PSG por él. Esto también hablaría claro de que el club parisino estaría muy desesperado por la salida del brasileño del equipo pero Ney lo tiene claro, no se va de ninguna de las maneras.